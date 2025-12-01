Día Mundial del VIH: más del 98% de las infecciones se producen en relaciones sexuales sin protección

En el país, alrededor de 17 personas reciben un diagnóstico de VIH por día. Especialistas refuerzan la importancia de la prevención y el acompañamiento a jóvenes

Cada 1° de diciembre, en el marco del Día Mundial del VIH, se renueva en Argentina y en el mundo el compromiso con la información confiable, el acceso al sistema de salud y la promoción de vínculos respetuosos y cuidados. El objetivo vuelve a enfocarse en las y los adolescentes, una etapa marcada por primeras experiencias, dudas y decisiones que requieren acompañamiento sin prejuicios ni estigmas.

En el país, alrededor de 17 personas reciben un diagnóstico de VIH por día. Según estimaciones oficiales, unas 140.000 personas viven con el virus y un 13% aún desconoce su condición, lo que subraya la importancia del testeo regular y de las estrategias de prevención combinada.

“El acceso a preservativos, la posibilidad de realizar consultas médicas confidenciales y la educación sexual integral son herramientas fundamentales para reducir las infecciones de transmisión sexual, prevenir el VIH y promover hábitos de cuidado entre las y los jóvenes”, explicó la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc.

¿Qué es el VIH y cómo se transmite? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que afecta el sistema inmunológico y que, sin un tratamiento adecuado, puede evolucionar hacia el sida. Ambos conceptos no son equivalentes: el VIH es el virus; el sida, la etapa avanzada que aparece cuando no hubo diagnóstico ni tratamiento oportuno. Con medicación adecuada, la mayoría de las personas con VIH nunca desarrollará sida.

En Argentina, más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo. También puede transmitirse, aunque en menor medida, por prácticas orales, por compartir agujas o elementos cortopunzantes o durante el embarazo, parto o lactancia sin cuidados. En cambio, el VIH no se transmite por abrazar, besar, compartir mate, platos, vasos, duchas o baños.

Prevención combinada: del preservativo al concepto I=I “La prevención del VIH hoy se entiende como un enfoque combinado que reúne distintas herramientas complementarias. El uso correcto del preservativo externo o interno continúa siendo esencial”, sostuvo Valko. A ello se suma el concepto I=I (Indetectable = Intransmisible), un hito científico que demuestra que una persona con VIH que sostiene una carga viral indetectable durante al menos seis meses no transmite el virus por vía sexual. También existen estrategias farmacológicas como: PrEP : un método preventivo para personas sin VIH que tienen mayor riesgo de exposición, con una eficacia cercana al 99%.

PEP: medicación de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una situación de riesgo. Testeo temprano y acceso al tratamiento El test de VIH es simple, gratuito, voluntario y confidencial. Se realiza sin ayuno y sin orden médica en hospitales públicos y centros de salud de todo el país. Para personas sexualmente activas, se recomienda hacerlo al menos una vez al año, y cada tres a seis meses cuando existen múltiples parejas sexuales o situaciones de mayor exposición. Un diagnóstico temprano permite comenzar el tratamiento antirretroviral, controlar la infección y evitar su avance. En Argentina, este tratamiento es gratuito y está garantizado por el sistema de salud. Acompañamiento a adolescentes En el caso de las y los adolescentes, el acompañamiento es clave para que puedan vivir sus primeras experiencias con información clara y sin estigmas. Crear espacios de consulta, acceso a preservativos y orientación profesional facilita que puedan ejercer su autonomía de forma segura. “Con información clara, acompañamiento profesional y redes de contención, es posible fortalecer la autonomía de las y los jóvenes y ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre su cuidado”, concluyó la Dra. Valko.