Los 2 electrodomésticos que no tenés que encender ni enchufar durante las lluvias para evitar riesgo de vida

Si hay contacto con el agua o humedad, conviene tomar en cuenta los siguientes recaudos.

Por Andrés Aguilera

Cuando una inundación o una lluvia intensa entra en la casa, la preocupación por heladeras/freezers y lavarropas mojados aparece enseguida.

El riesgo principal es siempre el eléctrico, y por eso lo primero es no intentar encender ni enchufar ningún aparato que haya estado en contacto con el agua, incluso si parece seco a simple vista. La humedad se esconde en motores, cables y placas, y un encendido precoz puede provocar cortocircuitos o descargas.

Cuándo cortar la luz y mover los equipos con seguridad

Una vez que el agua baja, resulta clave cortar la electricidad del sector afectado desde el tablero general.

Recién entonces conviene mover los electrodomésticos, limpiarlos por fuera y secarlos con trapos.

La heladera suele absorber agua por la base, justo donde se encuentra el compresor, por lo que requiere al menos 24 a 48 horas de ventilación.

En tanto, el lavarropas acumula humedad en el motor y en la placa electrónica; en estos casos, el secado debe ser más prolongado, ya que el riesgo de daños internos es mayor.

La revisión técnica es obligatoria

Antes de volver a enchufar cualquier aparato, la recomendación es consultar a un electricista matriculado o a un técnico especializado. Ellos pueden revisar continuidad, medir humedad interna y evaluar si algún componente necesita reemplazo.

Muchos equipos pueden recuperarse, pero solo si se detectan a tiempo las fallas invisibles que aparecen tras una inundación.

Atención a enchufes y tomas afectados por el agua

No alcanza con reparar el electrodoméstico: la instalación también puede haber sufrido daños.

Los enchufes y tomas que quedaron sumergidos o seriamente mojados deben revisarse para evitar cortocircuitos cuando la red vuelva a usarse.

En casos de tormenta severa, es útil registrar el daño con fotos y contactar al seguro del hogar si hay cobertura.

Evitar riesgos y siempre actuar con calma

La regla general es simple: no apurarse, no enchufar, dejar secar y consultar a profesionales.

La lluvia puede comprometer un electrodoméstico, pero lo más importante es resguardar la seguridad eléctrica. Actuar con paciencia y con la asesoría adecuada permite recuperar equipos y prevenir accidentes.

