Los 2 electrodomésticos que no tenés que encender ni enchufar durante las lluvias para evitar riesgo de vida

Cuando una inundación o una lluvia intensa entra en la casa, la preocupación por heladeras/freezers y lavarropas mojados aparece enseguida.

El riesgo principal es siempre el eléctrico , y por eso lo primero es no intentar encender ni enchufar ningún aparato que haya estado en contacto con el agua, incluso si parece seco a simple vista. La humedad se esconde en motores, cables y placas, y un encendido precoz puede provocar cortocircuitos o descargas.

Una vez que el agua baja, resulta clave cortar la electricidad del sector afectado desde el tablero general.

Recién entonces conviene mover los electrodomésticos, limpiarlos por fuera y secarlos con trapos .

La heladera suele absorber agua por la base , justo donde se encuentra el compresor, por lo que requiere al menos 24 a 48 horas de ventilación.

En tanto, el lavarropas acumula humedad en el motor y en la placa electrónica; en estos casos, el secado debe ser más prolongado, ya que el riesgo de daños internos es mayor.

La revisión técnica es obligatoria

Antes de volver a enchufar cualquier aparato, la recomendación es consultar a un electricista matriculado o a un técnico especializado. Ellos pueden revisar continuidad, medir humedad interna y evaluar si algún componente necesita reemplazo.

Muchos equipos pueden recuperarse, pero solo si se detectan a tiempo las fallas invisibles que aparecen tras una inundación.

Atención a enchufes y tomas afectados por el agua

No alcanza con reparar el electrodoméstico: la instalación también puede haber sufrido daños.

Los enchufes y tomas que quedaron sumergidos o seriamente mojados deben revisarse para evitar cortocircuitos cuando la red vuelva a usarse.

En casos de tormenta severa, es útil registrar el daño con fotos y contactar al seguro del hogar si hay cobertura.

Evitar riesgos y siempre actuar con calma

La regla general es simple: no apurarse, no enchufar, dejar secar y consultar a profesionales.

La lluvia puede comprometer un electrodoméstico, pero lo más importante es resguardar la seguridad eléctrica. Actuar con paciencia y con la asesoría adecuada permite recuperar equipos y prevenir accidentes.