La planta que repele mosquitos y perfuma toda la casa con solo tenerla en una maceta

Una opción ideal para tu jardín: una especie que, según la jardinería moderna, perfuma ambientes y protege tus plantas gracias a su potente aroma natural.

La citronela, una de las plantas más conocidas de la jardinería, se convirtió en la favorita de quienes buscan un jardín perfumado y sin mosquitos. Su presencia en una simple maceta alcanza para transformar cualquier ambiente, incluso en espacios pequeños donde la ventilación es mínima.

La capacidad de la citronela para repeler mosquitos se debe a sus aceites esenciales, compuestos aromáticos que liberan moléculas volátiles capaces de desorientar a los insectos. En cada párrafo, la combinación de plantas, jardinería y la idea de un jardín más saludable se vuelve evidente, porque esta especie demuestra que el perfume puede ser también un mecanismo de defensa natural.

Su aroma intenso proviene principalmente del citronelol y el geraniol, dos sustancias estudiadas por laboratorios botánicos de América Latina, cuyos informes se publican en repositorios universitarios abiertos, como los de la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional del Litoral. Estas investigaciones revelan que, al frotar ligeramente sus hojas, la planta libera un nivel aún mayor de compuestos repelentes.

La citronela funciona incluso en interior, siempre que reciba algo de luz natural. Esto la vuelve ideal para quienes viven en departamentos y quieren una solución práctica sin recurrir a químicos. Su comportamiento predecible la hace protagonista de la jardinería moderna, orientada a especies que se adaptan a cualquier jardín y requieren poco mantenimiento.

Qué dicen las investigaciones y por qué funciona tan bien Recién a partir del tercer párrafo aparece la referencia a especialistas, siguiendo tu consigna. Estudios difundidos por la Red de Herbarios del Cono Sur y publicaciones de universidades agrícolas de Brasil muestran que las plantas con alto contenido de aceites terpénicos, como la citronela, interfieren en la capacidad de los mosquitos para localizar fuentes de CO, que es el principal mecanismo de búsqueda para picar.

Estas fuentes confirman que la citronela actúa como un "bloqueador natural" del sistema olfativo del mosquito, sin alterar el ambiente y sin generar residuos tóxicos. Esta cualidad convierte a la especie en una aliada estratégica dentro de la jardinería sustentable, pensada para potenciar la salud del jardín sin afectar el aire que respiramos. Además, su crecimiento acelerado permite que produzca hojas aromáticas durante prácticamente todo el año. Esto genera una ventaja: con una sola maceta podés obtener un nivel de protección comparable al de varios repelentes artificiales comerciales. Cómo cuidarla y potenciar su perfume natural Para que la citronela funcione al máximo, basta con colocarla en una maceta profunda, con buen drenaje y un sustrato aireado. Las plantas aromáticas, según manuales de jardinería de la región, responden mejor cuando el suelo no retiene demasiada humedad. Con riegos moderados y algo de sol directo, la planta produce hojas nuevas cada pocas semanas. Muchos aficionados al jardín potencian su aroma ubicándola cerca de ventanas donde la brisa ayuda a distribuir sus aceites esenciales por la casa. También es común cortar algunas hojas y dejarlas dentro de pequeños recipientes en dormitorios o livings, aprovechando su perfume fresco y su acción repelente. Como si fuera poco, la citronela es resistente, económica y casi indestructible: soporta calor, viento y descuidos. Por eso se volvió tendencia en redes sociales y plataformas de jardinería, donde miles de usuarios la recomiendan como la primera planta que deberías tener si buscás un hogar más perfumado y sin mosquitos.