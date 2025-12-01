Inicio de clases: la DGE confirmó las fechas del ciclo lectivo del 2026

La resolución 6432 establece el cronograma anual para inicial, primaria, secundaria y superior, con reordenamientos previos y receso invernal en julio.
La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el Calendario Escolar 2026 mediante la Resolución 6432, publicada en el Boletín Oficial. El documento establece 190 días efectivos de clase y fija el 25 de febrero como fecha de inicio del ciclo lectivo para la mayoría de los niveles educativos.
La medida se enmarca en las disposiciones del Consejo Federal de Educación y alcanza a todas las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia. Según la resolución, el calendario se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional 26.206 y por las resoluciones de CFE que establecen un piso de 190 días de clase anuales.
Además, incorpora los acuerdos alcanzados en la asamblea del CFE del 10 de noviembre de 2025, donde se reafirmaron las metas de carga horaria mínima:
- 760 horas reloj para primaria,
- 900 horas reloj para secundaria, además de las 630 y 840 horas garantizadas para inicial y primaria que fija el texto de la DGE.
El Gobierno de Alfredo Cornejo fundamentó la medida en la necesidad de fortalecer los procesos de aprendizaje, reducir el ausentismo y garantizar la obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial.
Fechas destacadas del calendario 2026
Inicio del ciclo lectivo
- 25 de febrero: comienzo del año escolar para estudiantes de nivel inicial, primario, primaria modalidad especial, jóvenes y adultos, y primer año del nivel secundario (orientado y técnico).
- 2 de marzo: inicio de clases para estudiantes de segundo a sexto año del nivel secundario.
Actividades previas
- 6 de febrero: presentación de los lineamientos político-pedagógicos de la DGE.
- 9 de febrero: reuniones de supervisores con directivos y presentación de equipos de gestión.
- 10 de febrero: presentación de docentes y comienzo del período de recuperación de saberes.
- 11 y 19 de febrero: Jornadas Institucionales.
Nivel Superior
- 9 de febrero: inicio de actividades académicas.
- 25 al 31 de marzo: comienzo del cursado regular.
- 29 de junio al 3 de julio: cierre del primer cuatrimestre.
- 10 de agosto: inicio del segundo cuatrimestre.
- 16 al 20 de noviembre: finalización del cursado.
Receso invernal
Cierre del año escolar
- 22 de diciembre: finalización de clases y cierre del ciclo lectivo en todos los niveles.
- 23 de diciembre: cierre de actividades de directores y supervisores.
La resolución habilita a la Subsecretaría de Educación a dictar normas complementarias y contempla la posibilidad de ajustar fechas si fuese necesario para cumplir con la cantidad mínima de días de clase o garantizar el derecho a la educación.
La resolución y anexo