Inicio de clases: la DGE confirmó las fechas del ciclo lectivo del 2026

La resolución 6432 establece el cronograma anual para inicial, primaria, secundaria y superior, con reordenamientos previos y receso invernal en julio.

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el Calendario Escolar 2026 mediante la Resolución 6432, publicada en el Boletín Oficial. El documento establece 190 días efectivos de clase y fija el 25 de febrero como fecha de inicio del ciclo lectivo para la mayoría de los niveles educativos.

La medida se enmarca en las disposiciones del Consejo Federal de Educación y alcanza a todas las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia. Según la resolución, el calendario se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional 26.206 y por las resoluciones de CFE que establecen un piso de 190 días de clase anuales.

Además, incorpora los acuerdos alcanzados en la asamblea del CFE del 10 de noviembre de 2025, donde se reafirmaron las metas de carga horaria mínima:

760 horas reloj para primaria ,

, 900 horas reloj para secundaria, además de las 630 y 840 horas garantizadas para inicial y primaria que fija el texto de la DGE. El Gobierno de Alfredo Cornejo fundamentó la medida en la necesidad de fortalecer los procesos de aprendizaje, reducir el ausentismo y garantizar la obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial.

Fechas destacadas del calendario 2026 Inicio del ciclo lectivo