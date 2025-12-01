El tenso cruce de Enzo Fernández con un jugador español antes de la Finalissima: "Te espero afuera"

En el partido contra Arsenal, Enzo Fernández tuvo una acalorada discusión con el arquero David Raya.

Chelsea y Arsenal empataron 1-1 en el clásico de Londres por la fecha 13 de la Premier League. El encuentro tuvo a Enzo Fernández como protagonista de un fuerte cruce con David Raya, arquero español y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.

Todo comenzó a diez minutos de que finalizara el partido, cuando Fernández reclamó una falta dentro del área que el árbitro no sancionó. Raya le respondió con dureza, y ambos quedaron cara a cara en un tenso intercambio de palabras. Cuando parecía que la situación se calmaba, Fernández lanzó: “Dale, te espero afuera”. Dos Futbolistas del Arsenal tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas y permitir que el partido continuara.

image El tenso cruce entre Enzo Fernández y el arquero español. Gentileza Tras el pitazo final, el altercado quedó en la cancha y no hubo más incidentes. Arsenal sigue al frente de la Premier League con 30 puntos, cinco más que Manchester City y seis por encima de Chelsea.

Enzo Fernández y Raya podrían reencontrarse en la Finalissima El cruce también llamó la atención por lo que puede venir, cuando Argentina, campeona de la Copa América 2024, se enfrente a España, ganadora de la Eurocopa 2024. Enzo Fernández es titular en la selección albiceleste mientras que David Raya corre por detrás de Unai Simón en el arco español.

Aunque la FIFA aún no oficializó la fecha, se espera que el partido se juegue entre el 27 y 28 de marzo, previo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Lusail, la ciudad donde Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, aparece como una de las sedes principales de un encuentro que trae una previa inolvidable.