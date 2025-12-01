1 de diciembre de 2025 - 10:52

Quién es Victoria Azarenka, la reconocida tenista visitó La Bombonera y recibió una camiseta de Riquelme

En el partido entre Boca y Argentinos, Riquelme le entregó una camiseta a la reconocida tenista mundial Victoria Azarenka, quien se encontraba en La Bombonera.

Azarenka como espectadora de lujo en La Bombonera.

Azarenka como espectadora de lujo en La Bombonera.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La escena, registrada por las cámaras del estadio, llamó la atención de muchos y se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche. La jugadora bielorrusa, que asistió a La Bombonera para presenciar el encuentro entre Boca y Argentinos, recibió la camiseta local, en un intercambio con Juan Román Riquelme.

Leé además

Hernán López Muñoz, de la cantera de River Plate, hoy es figura de Argentinos Juniors

Salió de River, la rompe en el fútbol argentino pero su familia advierte: "No lo respetaron, puede ir a Boca"

Por Redacción Deportes
Ayrton Costa festeja su gol en Boca. 

Boca Juniors y una sufrida victoria que lo mete entre los cuatro mejores

Por Redacción Deportes
Embed

Quién es Victoria Azarenka, la tenista que fue testigo del partido en La Bombonera

Victoria Azarenka es una tenista profesional bielorrusa, reconocida como una de las figuras más destacadas del circuito femenino en la última década. Nacida el 31 de julio de 1989, llegó a ocupar el puesto número uno del ranking mundial en 2012 y se consolidó como una de las jugadoras más competitivas del circuito.

A lo largo de su carrera conquistó dos títulos de Grand Slam, ambos en el Abierto de Australia (2012 y 2013), y disputó tres finales del US Open. También sumó más de veinte títulos WTA y logró dos medallas olímpicas en Londres 2012: oro en dobles mixto y bronce en singles. Su estilo de juego agresivo y su fuerte mentalidad competitiva convirtieron a Victoria Azarenka en una referencia del tenis internacional.

image
Victoria Azarenka, una figura indiscutible del tenis a nivel mundial.

Victoria Azarenka, una figura indiscutible del tenis a nivel mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors

Úbeda más confiado que nunca tras la victoria de Boca contra Argentinos: "Tenemos bastante nafta"

Por Redacción Deportes
La Bombonera podría albergar la final de la Copa Libertadores 2026.

Boca sueña con recibir la final de la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera

Por Cristian Reta
Boca Juniors avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La bronca del hincha de Boca con uno de sus titulares: "Es del ascenso"

Por Cristian Reta
Miguel Merentiel inicia la loca carrera del festejo por el primer gol, ese que marcó el camino a la quinta victoria consecutiva de Boca. 

En La Bombonera, Boca le ganó a Talleres con dos goles de Miguel Merentiel

Por Redacción Deportes