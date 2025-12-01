Quién es Victoria Azarenka, la reconocida tenista visitó La Bombonera y recibió una camiseta de Riquelme

En el partido entre Boca y Argentinos, Riquelme le entregó una camiseta a la reconocida tenista mundial Victoria Azarenka, quien se encontraba en La Bombonera.

La escena, registrada por las cámaras del estadio, llamó la atención de muchos y se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche. La jugadora bielorrusa, que asistió a La Bombonera para presenciar el encuentro entre Boca y Argentinos, recibió la camiseta local, en un intercambio con Juan Román Riquelme.

Tras el gesto, Azarenka acompañó la definición con entusiasmo, celebrando la victoria del equipo que avanzó a semifinales. El momento, más allá de lo deportivo, se convirtió en una postal simpática y distinta, una “nota de color” en una jornada de tensión y definición que terminó en festejo y clasificación para Boca.

Embed



Victoria Azárenka, ex N°1 y estrella del tenis mundial, en La Bombonera junto a Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/SqASQd6cM5 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 1, 2025 Quién es Victoria Azarenka, la tenista que fue testigo del partido en La Bombonera Victoria Azarenka es una tenista profesional bielorrusa, reconocida como una de las figuras más destacadas del circuito femenino en la última década. Nacida el 31 de julio de 1989, llegó a ocupar el puesto número uno del ranking mundial en 2012 y se consolidó como una de las jugadoras más competitivas del circuito.

A lo largo de su carrera conquistó dos títulos de Grand Slam, ambos en el Abierto de Australia (2012 y 2013), y disputó tres finales del US Open. También sumó más de veinte títulos WTA y logró dos medallas olímpicas en Londres 2012: oro en dobles mixto y bronce en singles. Su estilo de juego agresivo y su fuerte mentalidad competitiva convirtieron a Victoria Azarenka en una referencia del tenis internacional.