1 de diciembre de 2025 - 09:53

Úbeda más confiado que nunca tras la victoria de Boca contra Argentinos: "Tenemos bastante nafta"

Boca llega fuerte a las semifinales el clausura tras la victoria contra Argentinos en la bombonera y el DT Xeneize reafirmó el buen momento que pasa el club.

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de pasar a pasar a Semifinales del Clausura 2025, Claudio Úbeda se mostro contento con la actuación de Boca en la victoria por 1 a 0 contra Argentinos Juniors, además de destacar el compromiso táctico de equipo, el DT se calzó la presión de ser candidato y darle pelea al quipo que venga.

"Creo que nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales que nos toque enfrentar, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día, en querer ganar, en ser solidario y en entender que queremos jugar en equipo", expresó el actual DT de Boca.

image
Claudio Úbeda ,al mando de Boca, destacó el compromiso del equipo.

Más adelante, el Sifón resaltó la solidez que muestra el Xeneize y detalló la estrategia pensada para enfrentar al Bicho: "Los equipos serios tienen que aprender a no pasarla bien, pero si lo teníamos estudiado cómo jugaba Argentinos y cómo intentar lastimarlo. Saliendo rápido de la presión y atacando a los espacios era un arma que sabíamos usar. Nos faltó la estocada final, pero cuando un equipo está sólido como estamos, también interviene la pelota parada que nos ha dado buenos resultados".

El técnico explicó que esa manera de trabajar influye positivamente en el plantel, ya que "genera confianza" en los futbolistas y permite que jueguen más "sueltos". También destacó el rendimiento de la zaga integrada por Lautaro Di Lollo y el autor del único gol, Ayrton Costa, y valoró el accionar de los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco, quienes no se proyectan "permanentemente por locura", sino por "situaciones de juego".

Ayrton Costa
Ayrton Costa, autor del gol de la victoria.

“Fue un partido difícil contra un rival muy duro. Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de hacer más goles, pero no se dieron. Tuvimos que saber llevarlo ante un rival que tiene posesión de pelota, pero que en este caso no logró profundidad”, expresó en conferencia, valorando tanto el arranque dominante de Boca como la resistencia que tuvo que mostrar en el tramo final.

Por último, el director técnico de Boca analizó el panorama respecto a Racing y Tigre, posibles contrincantes del Xeneize en la semifinal del Torneo Clausura: "Son dos equipos que juegan distinto. Pero nosotros estamos preparados para jugar con cualquiera. Esperaremos al que tenga que ser y trabajaremos para poder ganar ese partido".

Claudio Úbeda
Boca viene en racha

El club de la Ribera atraviesa un gran momento, con seis victorias consecutivas (Barracas, Estudiantes, River, Tigre, Talleres y Argentinos), y en los últimos partidos volvió a mostrar una notable solidez defensiva.

Bajo el mando de Úbeda, que aún no conoce la derrota, el equipo se afianzó cada vez más gracias al rendimiento firme de la última línea y al desequilibrio constante del Changuito Zeballos, una de las figuras más influyentes del tramo final.

