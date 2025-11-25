25 de noviembre de 2025 - 18:41

España podría robarle un goleador top de Europa a la Selección Argentina

Según trascendió, la Selección de España está detrás de los pasos de un goleador argentino, pero que posee doble nacionalidad.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina superó a Angola sin despeinarse en su último partido de la temporada.

Mateo Pellegrino, en la mira de España:

image

Se trata de Mateo Pellegrino, máximo anotador del Parma en la presente temporada. Según consigna el Diario AS, despertó el interés de la Roja para el próximo Mundial de 2026. "Tiene 24 años recién cumplidos, mide 1,92 metros y ha marcado 7 goles en 14 partidos con el Parma (4 Serie A y 3 Coppa) en lo que va de año. Es un delantero rápido y potente que también ha llamado la atención del Milán, que quiere incorporarlo en enero", cuentan en una nota titulada "España y Argentina porfían por fichar a Mateo Pellegrino, hijo de Mauricio".

En cuanto a las razones que llevaron al entrenador Luis de la Fuente a posar sus ojos sobre el atacante, expresaron: "España está necesitada de un nueve rematador, potente y con buen juego aéreo. La Selección tiene una gran capacidad goleadora, como ha quedado demostrado en la fase de clasificación al Mundial. Mikel Merino, Oyarzabal y Ferran Torres, y en menor medida también Lamine Yamal y Dani Olmo, son goleadores. Pero para Estados Unidos, México y Canadá conviene llevar un ‘ariete desatascador’, como Del Bosque llevó a Llorente a Sudáfrica 2010".

Argentina podría perder a un goleador:

image

Según trascendió, las autoridades de la Federación Española ya comenzaron a acelerar los trámites necesarios para poder convocarlo, e intentarán seducirlo para que elija representar a los europeos en el futuro cercano. Cabe destacar que Pellegrino nació en Valencia, cuando su familia vivía en dicha región por trabajo, pero hizo sus inferiores en Vélez Sarsfield.

Si bien todavía no debutó oficialmente con la camiseta Albiceleste, si participó de una convocatoria de la Selección Sub 19. Ahora será el turno de Lionel Scaloni de hacerlo parte, sino quiere perderlo para lo que viene.

