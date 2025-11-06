Fútbol: Scaloni apuesta por la renovación en la lista para el amistoso ante Angola

El próximo viernes, el equipo campeón del mundo de Fútbol, jugará ante la selección africana, la novedad es que convocó a Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli,

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso que se disputará el 14 de noviembre contra Angola, con las novedades de Joaquín Panichelli, delantero del Racing Club de Estrasburgo, y Gianluca Prestianni, reciente incorporación del Benfica.

Panichelli, actual goleador de la Ligue 1 con el Racing Club de Estrasburgo, vivirá su primera experiencia con la Selección Mayor. Por su parte, Prestianni, una de las joyas del Benfica, logró llamar la atención del cuerpo técnico con su notable rendimiento pese a su corta edad, consolidándose rápidamente en el fútbol portugués.

La convocatoria mantiene la base del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, pero suma nombres que representan el futuro del equipo. En el arco fueron citados Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). En la defensa sobresalen Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Valentín Barco, quien continúa afirmándose como una alternativa sólida por la banda izquierda.

En el mediocampo, Scaloni vuelve a confiar en Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, pilares del funcionamiento albiceleste. A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz, dos jóvenes que atraviesan un momento de crecimiento y que el cuerpo técnico observa con atención para futuras competencias.

El ataque estará encabezado, una vez más, por Lionel Messi. El capitán lidera un frente ofensivo que combina experiencia y juventud, acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, habituales protagonistas del ciclo.

También aparecen Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos del Atlético de Madrid, quienes atraviesan un buen presente en LaLiga y simbolizan el recambio que Scaloni busca consolidar. La nómina se completa con José Manuel López, figura en el Palmeiras, que sigue sumando méritos para afirmarse como alternativa en el frente de ataque. Con esta nueva convocatoria, Scaloni ratifica su idea de mantener la estructura del campeón del mundo, pero sin dejar de mirar hacia adelante. El amistoso ante Angola será una oportunidad ideal para poner a prueba a los debutantes y seguir ampliando las opciones del seleccionado argentino en el camino hacia los próximos compromisos internacionales. La lista completa para el amistoso con Angola Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Enzo Fernández (Chelsea)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Paz (Como 1907)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Marsella)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

José Manuel López (Palmeiras)

Máximo Perrone (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo)