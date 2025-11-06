Fútbol: Tapia reunió a los campeones del 78 y del 86 en un asado en el Predio de Ezeiza

Las glorias del pasado compartieron experiencias y reforzaron el valor simbólico que tienen las conquistas del 78 y 86 en la historia del fútbol argentino.

Fútbol. El "El Chiqui" Tapia le hizo un asado a los campeones mundiales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, compartió un importante asado con los futbolistas campeones del Mundial de Argentina 1978 y México 1986.

“Charlas, anécdotas y un grato momento junto a los ídolos de un país entero. Soy un agradecido, de corazón, por todo lo que hicieron por la Selección y por la alegría que nos dieron a todos los argentinos. Los admiro mucho. El Predio es su casa y siempre serán bienvenidos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo para estar”, manifestó el “Chiqui” Tapia en la descripción de su publicación de Instagram.

El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía y reconocimiento, donde las glorias del pasado compartieron experiencias con los dirigentes actuales, reforzando el valor simbólico que tienen las conquistas del 78 y 86 en la historia del fútbol argentino.

Más allá del gesto protocolar, la reunión sirvió para revalorizar el legado de dos generaciones que marcaron un antes y un después en la identidad deportiva del país, tanto por sus logros dentro del campo como por su impacto cultural en la memoria colectiva.

Con este tipo de gestos, la AFA busca profundizar el vínculo institucional con los campeones del mundo y fortalecer el sentido de pertenencia que une a las distintas épocas de la Selección Argentina.

La convivencia entre el presente y el pasado, representada en este asado, simboliza la continuidad de un proyecto que trasciende los resultados: honrar la historia, mantener viva la identidad y consolidar una comunidad futbolística que reconoce a sus referentes como pilares de su grandeza.