Sorteo del Mundial 2026 de la FIFA: fecha, hora y por dónde seguir el evento desde Argentina

El sorteo de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre desde Washington, y en Argentina se podrá ver a las 14:00.

El mundo del fútbol ya marca la cuenta regresiva hacia el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 de la FIFA. El evento se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

La ceremonia arrancará a las 12:00 hora del Este de EE. UU. (EST), lo que para Argentina significa una transmisión en vivo a partir de las 14:00.

La edición 2026 del Mundial tendrá un formato inédito: participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

El sorteo se realizará mediante un sistema de bombos: el Bombo 1 estará conformado por los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) más las selecciones mejor ubicadas en el ranking mundial de la FIFA. Los restantes equipos se distribuirán en los otros tres bombos según su posición en el ranking.

Para quienes quieran seguir la transmisión desde la Argentina, los canales previstos son DGO y DSPORTS, aunque también podrá verse por las señales que posean los derechos de transmisión de la FIFA en Latinoamérica.