Sorteo del Mundial 2026 de la FIFA: fecha, hora y por dónde seguir el evento desde Argentina

El sorteo de grupos se realizará el viernes 5 de diciembre desde Washington, y en Argentina se podrá ver a las 14:00.

El sorteo para el Mundial 2026.

El mundo del fútbol ya marca la cuenta regresiva hacia el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 de la FIFA. El evento se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos.

Por Emanuel Cenci
La ceremonia arrancará a las 12:00 hora del Este de EE. UU. (EST), lo que para Argentina significa una transmisión en vivo a partir de las 14:00.

Mundial 2026

Los detalles del sorteo del Mundial 2026

La edición 2026 del Mundial tendrá un formato inédito: participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Para quienes quieran seguir la transmisión desde la Argentina, los canales previstos son DGO y DSPORTS, aunque también podrá verse por las señales que posean los derechos de transmisión de la FIFA en Latinoamérica.

El Mundial 2026 será el primero con un formato que incluye 48 selecciones participantes y 3 países anfitriones. Foto: FIFA.

El Mundial 2026 será el primero con un formato que incluye 48 selecciones participantes y 3 países anfitriones.

Este sorteo marca el inicio formal del camino competitivo hacia la cita mundialista de 2026: conocer los rivales, la conformación de los grupos, el calendario preliminar y definir escenarios para las 48 selecciones participantes.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del Repechaje.

