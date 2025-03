Se conoció la cifra que ganó Furia por estar dos semanas en Gran Hermano: muchos millones

No se puede negar que Juliana Scaglione se convirtió en una de las participantes más recordadas del formato de Telefe , ya sea para bien o para mal. Por esa razón, cuando tuvo la oportunidad de volver a la casa más famosa, no lo iba a hacer por un monto escaso de plata.

Cabe recordar que la ex doble de riesgo ingresó a través del Goldeen Ticket junto a Papucho. Pero la alegría de los furiosos no duró mucho, ya que ella misma decidió abandonar el juego.

En LAM hablaron con un productor de Telefe, quien les confirmó: " Lo que ganó Furia en Gran Hermano es 30 palos , unos 30 millones de pesos. Esto lo hizo por estar solamente dos semanas. No sé si lo tenía arreglado de un principio o le pagaron una parte por el tiempo que estuvo".

Gran Hermano Se conoció la cifra que cobró Furia por su breve paso por Gran Hermano. Web

El motivo que llevó a Furia a abandonar Gran Hermano

Cuando le preguntaron a Furia por los motivos de su salida de Gran Hermano, explicó: "Tenía muchas ganas de entrar, conocerlos y jugar, pero me di cuenta de que no lo estaba disfrutando. No es culpa de nadie, pero yo paso mucho tiempo aburrida. Siento que estoy en otro level".