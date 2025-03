El drámatico accidente sexual por el que fue operado Nano de Gran Hermano: "Lloraba del dolor"

Más tarde, en un streaming en vivo, Lauría detalló la naturaleza del accidente que llevó a Nano a ser operado. Según explicó, el exparticipante de Gran Hermano sufrió una lesión en el frenillo, una situación que, de acuerdo con su relato, ya venía causándole molestias desde hacía un tiempo. “Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos (Nano) lloraba del dolor” , confesó Jenifer.

Tras la intervención, Nano, aún bajo los efectos de la anestesia, decidió enviar un mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad. “Sé que no parece, pero estoy bien”, aseguró en una de sus historias . También aprovechó para agradecer el apoyo recibido y mencionar que su recuperación llevará aproximadamente 20 días.

Las últimas polémicas de Gran Hermano

Mientras la noticia del accidente de Nano circulaba en redes, Gran Hermano generaba revuelo con otra novedad inesperada. Santiago del Moro, conductor del reality, anunció la renuncia de un participante, lo que dejó a los seguidores del programa en vilo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista adelantó que un integrante de la casa abandonaría el juego de manera voluntaria.

“Esta noche de común acuerdo se va de la casa. Triste, pero real... A no desesperar porque habrá novedades. Hoy tenemos una noche imperdible”, escribió del Moro en su publicación, generando una ola de especulaciones entre los televidentes y seguidores del programa.

En las redes sociales, los usuarios no tardaron en debatir sobre quién podría ser el concursante que tomaría la decisión de abandonar el reality. Mientras algunos aseguraban que se trataba de Furia, quien en varias oportunidades manifestó su intención de dejar la competencia, otros consideraban que la renuncia sería de Juan Pablo De Vigili, más conocido como Devi. En los últimos días, Devi había expresado su deseo de salir de la casa luego de enterarse de que su pareja había terminado la relación mientras él estaba en el encierro.

Los comentarios de los fanáticos

Las reacciones en X (antes Twitter) no se hicieron esperar y los comentarios sobre la salida del participante se multiplicaron. “Hoy si se va Furia volvemos al GH de los tapes de puchos cada 5 segundos”, opinó un usuario. Otro agregó: “Si se va Juan Pablo no cambia nada el juego”. También hubo quienes aseguraron que la publicación de Santiago del Moro hacía referencia a Furia sin mencionarla directamente: “Santiago del Moro confirma que hoy de común acuerdo Furia se va de la casa… no lo menciona pero habla de ella”. Otro comentario reflejó el clima de incertidumbre entre los seguidores del reality: “CERO DÍAS SIN QUILOMBO. Hoy alguien abandona la casa de común acuerdo ¿Será Furia o será Devi?”.