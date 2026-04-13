Fingió un accidente para cubrir el asesinato de su pareja y ahora le dieron perpetua

La Justicia condenó a prisión perpetua a Javier Cerfoglio por el asesinato de su esposa, Magalí Vera , en un crimen ocurrido en la ciudad de Necochea que inicialmente fue presentado como un accidente de tránsito.

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El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 lo declaró culpable de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía y violencia de género , enmarcado como femicidio .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de diciembre de 2024 , cuando la pareja regresaba de un casamiento en medio de una tormenta. Según se probó en el juicio, tras una discusión, Cerfoglio golpeó brutalmente a la víctima hasta dejarla inconsciente.

Perpetua para Javier Cerfoglio: asesinó a su esposa y simuló un accidente.

Luego la subió a un Honda Fit y condujo el vehículo hasta el río Quequén, donde lo arrojó con Vera en su interior para simular un accidente.

En un primer momento, se creyó que la muerte había sido consecuencia del vuelco del vehículo. Sin embargo, las pericias y pruebas recolectadas permitieron establecer que se trató de un asesinato .

La autopsia determinó que Vera, de 34 años, murió por asfixia por sumersión, además de presentar graves lesiones, entre ellas una fractura expuesta de tabique, producto de la golpiza previa.

Durante el proceso, la defensa intentó que se considerara el hecho como una combinación de tentativa de homicidio y homicidio culposo, con una pena menor. El tribunal rechazó ese planteo.

Cerfoglio siguió la audiencia de manera virtual desde la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanece detenido. Además de la condena, los jueces ordenaron que realice un tratamiento por violencia de género.

Por otra parte, la familia de la víctima celebró la sentencia entre lágrimas, tras el fallo que determinó la responsabilidad del acusado por el femicidio. La pareja tenía un hijo en común, actualmente de 13 años.