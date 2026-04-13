¿Giro inesperado? Buscan testigos para determinar si hubo más implicados en la trágica muerte de un periodista

La trágica muerte del querido periodista y comunicador mendocino Renato Di Fabio (57) sigue dando que hablar. El miércoles 1 de abril por la mañana, el cuerpo sin vida del hombre -quien se desempeñaba en el área de relaciones institucionales de Edemsa - fue encontrado sin vida en la parte baja de un barranco ubicado al costado de la ruta 7 , en el corredor bioceánico que conecta Argentina y Chile por Mendoza . Junto al cuerpo fue encontrada su moto. Luego se confirmó que la caía había ocurrido el martes 31 de marzo, cerca de las 16:15 .

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Si bien desde un comienzo se habló de un accidente como el causal de la caída y el posterior fallecimiento , una nueva hipótesis surgió durante las últimas horas. El abogado Jorge Caloiro -gran amigo de Di Fabio, además- se constituyó en las últimas horas como querellante en la causa. Y es que, en base a algunas inspecciones y detalles encontrados en la zona de la tragedia, Caloiro no descarta que haya existido un factor externo que haya derivado en la maniobra en falso, el despiste y el posterior desbarrancamiento de Di Fabio .

Otro vehículo que haya realizado una maniobra imprudente en el lugar -por ejemplo, circular en contramano - o hasta el cruce de un guanaco sobre la ruta y que haya derivado en un brusco intento de eludirlo; cualquier posibilidad es viable para la familia y los amigos del periodista. Y es por eso que piden, con urgencia, la presencia de posibles testigos ocasionales que hayan visto la trágica secuencia en el momento.

"El martes pasado fuimos al lugar del accidente, al cumplirse una semana, y estuvimos en el mismo sitio y a la misma hora. Y nos llama mucho la atención, porque no es un lugar peligroso . Es una curva que no tiene nada de compleja, que está a 800 metros del control de barrera de Punta de Vacas (donde suele estar Gendarmería). Y hasta aportamos un video, donde se ve que, claramente, algo más ocurrió", resumió Caloiro a Los Andes .

La ruta a Chile por Mendoza está repleta de rincones que se han convertido en trampas mortales para conductores. Curvas y contracurvas con poca visibilidad y que -sumada a la imprudencia de muchos viajeros- con escenario de accidentes y tragedias cotidianas.

Embed El abogado @jcaloiro busca testigos que puedan aportar datos sobre el trágico accidente en que murió Renato Di Fabio en la ruta a Chile.

No descarta que haya participado otro vehículo e, incluso, un guanaco.

Cualquier dato: [email protected] o a [email protected] pic.twitter.com/CckmUugCjE — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) April 13, 2026

No obstante, según explica el abogado Caloiro, el lugar donde falleció Di Fabio no se caracteriza por ser uno de estos sitios letales.

"En el video queda en evidencia que algo más ocurrió. Porque todo comienza antes de llegar a la curva, se ve que Renato apretó el freno de la moto y ha quedado marcada una raya en la calzada. Después, siguiendo esa raya, se ve que sale a la banquina y va a lo largo hasta que cae al barranco, lo que produjo la muerte", describe Caloiro.

"Indudablemente algo más hubo, algo pasó", refuerza.

La versión de un posible ACV, un ataque cardíaco o de una descompensación queda prácticamente descartada para el abogado y amigo de la víctima, puesto que al confirmarse que presionó el freno -según se observa en la marca que quedó en la carpeta asfáltica-, queda en evidencia que Di Fabio estaba consciente y tuvo reacción.

Renato Di fabio

"Algo hizo que se saliera de la trayectoria antes de tomar la curva. Quizás un desperfecto mecánico de la moto, puede haber sido, quizás un guanaco (no son muy frecuentes en la zona, pero los hay) e, incluso, otro vehículo en contramano. Porque, insisto, no es una curva cerrada ni peligrosa", resume el abogado.

Testigos, se buscan

Desde que se encontró el cuerpo de Renato Di Fabio sin vida a la caída del barranco, la causa fue calificada como "Averiguación muerte" y está en manos de la fiscal Claudia Ríos. Y, hasta tanto se extienda la investigación, no se descarta ninguna posibilidad (por ello el rótulo de "averiguación").

De hecho, aún resta que se conozcan los resultados de una pericia mecánica sobre la moto.

"Se instaló la versión de que se había pasado en una curva, pero en el video se ve que no es así. La idea es ver si existe algún testigo que haya visto algo. Ese día -martes 31 de marzo-, a esa hora -cerca de las 16:15- y le haya llamado la atención algo", resume Caloiro.

Renato Di Fabio junto a su exesposa Daniela Galván y sus dos hijos en 2010 Renato Di Fabio junto a su exesposa Daniela Galván y sus dos hijos en 2010 Gentileza / MDZ

Cualquier dato puede ser reportado al Ministerio Público Fiscal, al correo [email protected] ; o bien al correo del abogado querellante: [email protected] .

La muerte de Renato Di Fabio

Renato Di Fabio falleció tras caer de un barranco en la moto en que circulaba el 31 de marzo por la tarde (aunque el cuerpo sin vida y el rodado fueron hallados el miércoles por la mañana). El comunicador volvía de Chile.

El comunicador era expareja de Daniela Galván, conductora de Canal 9 Televida, con quien tuvo dos hijos.

Di Fabio, con larga trayectoria en medios de comunicación -entre ellos, Los Andes-, era buscado desde el martes por la noche en la ruta 7, luego de que sus amigos perdieran contacto con él.

Di Fabio viajaba en moto acompañado por un grupo de amigos, pero se separó de ellos en Horcones y no volvió a ser visto cuando el resto arribó a Uspallata.

Mensaje de la Universidad de Congreso por la muerte de Renato Di Fabio Mensaje de la Universidad de Congreso por la muerte de Renato Di Fabio Facebook

Ante la falta de respuesta a las numerosas llamadas realizadas a su celular (que daba señal de tono), la hipótesis de un posible accidente cobró fuerza. Tras el aviso a las autoridades y luego de radicar la denuncia por averiguación de paradero, la Policía inició un intenso operativo de búsqueda por Alta Montaña.

Al amanecer del miércoles 1 de abril se reforzó el procedimiento con drones, efectivos de la Comisaría 23°, la Patrulla de Rescate y el helicóptero policial Halcón III.

Finalmente, ese mismo miércoles - a las 7:22- desde el Ministerio de Seguridad confirmaron el hallazgo sin vida del cuerpo.