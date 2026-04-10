Emboscada en San Martín: fingieron un accidente y le robaron el auto a punta de pistola

El hecho ocurrió en la madrugada en Montecaseros. La víctima se detuvo al ver a una persona tirada en el suelo y fue sorprendida por un delincuente armado que escapó con su vehículo.

Durante la madrugada de este viernes, en el departamento de San Martín, un hombre fue emboscado y terminó siendo asaltado. Los ladrones simularon una situación de emergencia para detener a la víctima.

El episodio ocurrió cerca de las 3.25 en Carril Zapata, en la zona de Montecaseros. Según la información policial, la víctima, un hombre de 40 años, circulaba a bordo de su Volkswagen Vento cuando advirtió una escena llamativa: una persona se encontraba tendida en el suelo, junto a una camioneta.

En ese contexto, otro individuo comenzó a hacerle señas para que detuviera la marcha. Al frenar, el conductor fue sorprendido por el hombre que estaba en pie, quien lo amenazó con un arma de fuego tipo pistola y le exigió la entrega del vehículo.

Sin oponer resistencia, el víctima descendió del rodado y el delincuente escapó en el automóvil en dirección al carril Montecaseros. Hasta el momento no se informó sobre detenidos.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga el hecho y busca dar con los autores del robo.