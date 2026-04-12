12 de abril de 2026 - 20:15

Villa Devoto: murió una médica de 31 años en un trágico accidente al bajar del colectivo

La víctima tenía 31 años y era neuróloga. Cayó al asfalto tras quedar enganchada al descender de un colectivo y fue arrollada por el mismo vehículo.

Bárbara Granado Schönholz murió aplastada por un colectivo en Villa Devoto.

Bárbara Granado Schönholz murió aplastada por un colectivo en Villa Devoto.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una joven médica de 31 años murió en un trágico accidente ocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto, luego de caer al asfalto al bajar de un colectivo y ser arrollada por el mismo vehículo.

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La víctima fue identificada como Bárbara Granado Schönholz, neuróloga formada en la Universidad de Buenos Aires, quien se desempeñaba tanto en el ámbito hospitalario como en consultorio privado.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho se registró en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, una zona de intenso tránsito. Según las primeras pericias y testimonios, la joven intentaba descender por la puerta trasera cuando su mochila quedó enganchada.

En ese momento, el colectivo reinició la marcha, lo que provocó que la mujer cayera a la calzada y fuera arrollada por las ruedas traseras del vehículo.

Personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieron rápidamente al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Bárbara Rocío Granado Schönholz
La neuróloga Bárbara Rocío Granado Schönholz (31), fallecida en Villa Devoto.

La neuróloga Bárbara Rocío Granado Schönholz (31), fallecida en Villa Devoto.

Investigación en curso

Tras el hecho, el conductor del colectivo, de 41 años, fue trasladado a una dependencia policial y sometido a un test de alcoholemia. La causa fue caratulada como “averiguación de homicidio”.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ordenó el secuestro del vehículo y la realización de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del episodio.

Bárbara Granado Schönholz
Bárbara Granado Schönholz tenía 31 años y era médica neuróloga.

Bárbara Granado Schönholz tenía 31 años y era médica neuróloga.

Dolor en la comunidad médica

Schönholz había completado su formación en el Hospital Posadas y finalizado su especialización en neurología en el Hospital Ramos Mejía en 2025. Desde este último centro de salud la despidieron con un mensaje emotivo, recordando su paso por la residencia y destacando su compromiso profesional.

Sus familiares también expresaron su dolor en redes sociales, donde confirmaron la noticia del fallecimiento. El caso generó fuerte conmoción y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en el transporte público.

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