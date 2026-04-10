Caos y peligro: nuevo accidente en el ingreso a dos barrios donde los vecinos piden urgente una solución

Un accidente más y van... Luego del reiterado, insistente y -hasta el momento- desoído pedido de más de 200 familias de dos barrios lujaninos para repintar una dársena ya existente sobre la calzada de la siempre transitada ruta 60 , un nuevo accidente sorprendió (y preocupó) a quienes viven en el lugar. Fue este jueves , pasadas las 8:30, a la altura del barrio Milcayac 1, ubicado al costado de esta ruta, entre Terrada y Vieytes, Luján de Cuyo.

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Una camioneta Ford que circulaba en dirección de oeste a este y se encontraba en la dársena (cuya delimitación se ha borrado notablemente) a la espera de poder ingresar al barrio chocó de frente con un auto , que circulaba por la 60 de este a oeste.

El siniestro reavivò un pedido històrico de quienes viven en este barrio -y en La Quebrada, ubicado en frente- y que ya han reiterado a Vialidad Provincial : que se pinte nuevamente la dársena delimitada a esa altura de la ruta y que se utiliza para ingresar al barrio . En enero del año pasado, Vialidad hizo algunos trabajos de pintura en la zona, pero no remarcó este sector sobre la calzada .

Caos y peligro: nuevo accidente en el ingreso a dos barrios donde los vecinos piden urgente una soluciòn

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Según los vecinos de ambos barrios , el fluido tránsito por esta ruta provincial -que vincula el Gran Mendoza con el Este provincial- y la gran cantidad de camiones que circulan por el lugar se convierten en una trampa mortal . Sobre todo para aquellos vehículos que deben atravesar el carril opuesto al momento de doblar para ingresar a sus complejos habitacionales.

"Hay una dársena en la mitad de la ruta que funciona para que quienes quieran doblar y cruzar puedan aguardar allí y esperar su turno, pero la demarcación de esa dársena se ha ido borrando con el paso de los meses, así como también los reductores de velocidad que se habían puesto para demarcarla. Hoy no tenemos entrada al barrio. Si venís saliendo del Acceso Sur, para entrar al barrio tenés que doblar a la izquierda, y para ello tenés que frenarte a la mitad de la ruta, de frente a todos los camiones que vienen en esta época de cosecha", describió uno de los vecinos a Los Andes. Y resaltó que, previo al de esta semana, ya se han registrado otros accidentes en la zona (ninguno de gravedad, por el momento).

Puntualmente, el reclamo de los propietarios del barrio Milcayac 1 es que se vuelva a pintar esa dársela y se coloque nuevamente señalización y reductores de velocidad que permitan anunciar la presencia de este sector a la mitad de la calzada y utilizado por quienes van a ingresar a ambos barrios.

Accidente r60 2 Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para "evitar una gran tragedia" Gentileza

Sobre la ruta 60 se han construido dos rotondas para ordenar el tránsito y permitir que los vehículos puedan completar el cambio de carril de circulación. La primera se encuentra a la altura del cruce con Terrada, a 750 metros del ingreso al barrio; mientras que la segunda está en ruta 60 y Maza, a 2,8 kilómetros del ingreso.

No obstante, el pedido de quienes viven en ambos barrios privado es que se mejore la señalización en la dársena que ya existe y nunca dejó de estar operativa en la práctica.

Accidente r60 Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para "evitar una gran tragedia" Gentileza

En enero de este año, desde la DPV, en tanto, confirmaron a Los Andes que existía un expediente iniciado con este pedido.

El reclamo y el temor de una tragedia

En el barrio Milcayac 1 viven cerca de 200 familias, la misma cantidad de vecinos que tiene el barrio La Quebrada. Ambos se ubican al costado de la ruta 60, entre Terrada y Vieytes (el Milcayac 1 está sobre la vereda norte, mientras que La Quebrada en la sur).

En la medida en que los propietarios de lotes fueron construyendo y se fueron mudando a ambos barrios -así como también a otros tantos que se instalaron en la zona en los últimos años-, se delimitó en el medio de la calzada una dársena exclusiva para que quienes circularan por ruta 60 y tuviesen intenciones de girar para ingresar a algunos de estos barrios, pudiesen aguardar allí y girar atravesando el carril contrario.

Carta documento Vialidad Calle Terrada ruta 60 Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para "evitar una gran tragedia" Gentileza

Hasta hace unos años, la señalización de este sector para girar -con pintura y reductores de velocidad- era por demás clara. No obstante, el paso del tiempo derivó en que se despinte y hoy la dársena ni siquiera esté identificable sino hasta estar a pocos metros del sector.

"El motivo de esta nota es solicitar la intervención inmediata respecto al estado de la dársena de ingreso ubicada sobre Ruta Provincial N.º 60, acceso a nuestro barrio y al Barrio La Quebrada. La mencionada dársena presenta señalización horizontal totalmente despintada, ausencia de señalización adecuada, falta de demarcación y un deterioro grave, generando un escenario de extrema peligrosidad para quienes circulan, especialmente en horarios de alto tránsito", destacan los más de 160 vecinos que firmaron la nota presentada a la DPV.

En este documento adjuntan dos imágenes satelitales de esta dársena; una del 23 de marzo de 2024 cuando se observaba claramente identificada y otra del 16 de agosto de este año, evidenciando su estado actual (despintada y pasando desapercibida).

Mapa Ruta 60

"En este sector ya se han producido accidentes de importancia, los cuales, afortunadamente, no han derivado en víctimas. No obstante, la creciente circulación de vehículos -sumada a la rápida urbanización del corredor, con nuevos barrios y mayor densidad poblacional- ha convertido este tramo de la ruta en un punto crítico donde el riesgo de una tragedia es inminente", advierten.

Además de la falta de señalización, los vecinos del Milcayac 1 reclaman por el deterioro del pavimento en esa zona.

"Resulta evidente que un accidente grave o una víctima fatal no sería consecuencia de la imprudencia de los vecinos, sino de la falta de intervención por parte del organismo competente", advierten.

Darsena r 60 Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para "evitar una gran tragedia" Gentileza

En cuanto a los pedidos concretos, los propietarios solicitan que se avance con una reparación integral de la dársena, incluyendo repavimentación, repintado, correcta señalización vertical y horizontal, demarcación de carriles, cartelería de advertencia previa a la llegada de la dársena y cualquier otra medida técnica pertinente para garantizar la seguridad vial del sector.

"Lo único que hay que hacer es pintar la dársena y colocar tachas, para que quede identificada. ¡Y hasta nos hemos ofrecido a pintarla nosotros", concluyó uno de los vecinos consultados por Los Andes.