Accidente en solitario en Uspallata: un motociclista falleció tras desbarrancar en Ruta 7

El siniestro ocurrió en la tarde de este miércoles en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1130.

Un motociclista desbarrancó en la Ruta 7 y se encuentra en delicado estado de salud

Un grave accidente de tránsito en solitario se registró este miércoles por la tarde en la zona de Uspallata, donde un motociclista desbarrancó en una curva de la Ruta 7 y murió tras la caída.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:27 en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1130. Según informaron fuentes de la Comisaría 23°, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un motociclista que se habría desbarrancado tras perder el control de su rodado en una curva.

Por causas que aún se investigan, el conductor habría pasado de largo, precipitándose fuera de la calzada.