Furia abandonó la casa de Gran Hermano a días de haber ingresado y explicó los motivos de su decisión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1905069483573522931&partner=&hide_thread=false "Yo tengo un juego muy agresivo y la casa no esta a ese nivel" Juliana explica los motivos de su salida



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/yGu4wVpaqZ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 27, 2025

Desde su aparición en la edición 2023/24, Furia fue una de las jugadoras más polémicas del programa. “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando”, dijo la participante previo a su retiro. Y remató: “Siento que estoy en otro level”.