La frase de furia de Gerard Piqué luego de que Shakira subió a sus hijos a cantar en Buenos Aires

La presencia de Shakira en la Argentina con su gira generó una fuerte repercusión mediática, no solo por el impacto de sus shows en Buenos Aires y Córdoba, sino también por una situación que volvió a tensar su vínculo con Gerard Piqué .

La decisión de la cantante de subir al escenario a sus hijos, Milan y Sasha , desató el enojo del ex futbolista, según revelaron en las últimas horas desde España .

La información se conoció en el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, donde el periodista español Roberto Antolín aportó detalles sobre la reacción de Piqué al enterarse de la participación de los menores en los conciertos.

Según relató el cronista, el ex jugador del Barcelona expresó su malestar de manera pública durante un evento deportivo en su país. “Hay un nuevo capítulo fuerte en la historia de Shakira y Piqué que tiene que ver con lo que pasó el otro día en Buenos Aires cuando sus hijos aparecieron en el escenario y en un evento Gerard reaccionó furioso ante esto ”, señaló Antolín al comenzar su relato.

El periodista explicó que la reacción ocurrió durante un partido de la segunda división del fútbol español , en el que el FC Andorra, club vinculado a Piqué, se enfrentó al Valladolid en el estadio José Zorrilla.

De acuerdo con el testimonio difundido, Piqué se mostró visiblemente molesto y lanzó una frase contundente frente a personas que se encontraban en el palco.

“La frase literal que Piqué dijo fue ‘me toca los cojones. Yo cuando exponía a los hijos, ella se enfadaba y me reclamaba y que nunca más y ella los saca a cantar en Buenos Aires’”, afirmó Antolín, al citar textualmente las palabras que el ex futbolista habría pronunciado.

Shakira y Gerard Piqué lanzan un "baby shower" solidario Shakira y Gerard Piqué cuando eran pareja

El periodista español agregó que el episodio ocurrido en la Argentina resultó especialmente irritante para Piqué, ya que, según su versión, en el pasado había recibido reproches por situaciones similares.

“Eso que pasó en Argentina le rompe las pelotas pero no le interesa lo que hace Shakira porque hasta él dijo que en los últimos tiempos con la cantante no tenían sexo. Me toca los cojones es la frase que dijo”, sostuvo.

Para cerrar, Antolín remarcó el tono despectivo con el que Piqué se habría referido a su expareja en ese ámbito. “A Piqué Shakira, como decimos en España, se la pela porque no le importa nada y le da igual porque para él era la madre que lo regañaba y lo exigía, no lo dejaba tranquilo”, concluyó el periodista, al dar cuenta de un nuevo capítulo de tensión entre ambos tras los shows en el país.