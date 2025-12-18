La Justicia habilitó a Mauro Icardi a pasar Navidad con sus hijas: la drástica decisión de Wanda Nara

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo episodio luego de que el juez a cargo de la causa resolviera aceptar el pedido presentado por las abogadas del futbolista para que pueda pasar la Navidad junto a sus hijas en la Argentina .

La resolución se conoció mientras Wanda Nara se encontraba en pleno canal grabando MasterChef Celebrity , situación que derivó en una fuerte reacción emocional de la conductora y en la interrupción de las grabaciones del reality.

La medida judicial determinó que las niñas pasarán Nochebuena y Navidad con su padre en territorio argentino , mientras que Año Nuevo lo harán con su madre, aunque los motivos de esta división no fueron detallados públicamente. La información fue revelada por Tatiana Schapiro en el programa DDM , donde explicó el alcance del fallo y su impacto inmediato. “ Las nenas van a pasar Año Nuevo , desconocemos por qué la van a pasar con la madre a Año Nuevo, pero Navidad la van a pasar con el padre en Argentina ”, señaló la panelista al aire.

La noticia tomó por sorpresa a Wanda Nara, quien, según relató Schapiro, se enteró de la resolución judicial mientras ya se encontraba en el estudio de televisión. La reacción fue inmediata y contundente. “ Wanda hoy tenía programa y se enteró de la noticia . Canceló todo. Estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef”, detalló. Luego agregó: “Se brotó mal, paró las grabaciones, imagínate lo que significa parar las grabaciones de ese programa, con esa cantidad de gente ”.

Guido Záffora aportó más información desde el interior del set y confirmó el clima de tensión que se vivió durante ese momento. “Acá me dicen que es como dice Tati. Me pregunta parte del elenco ‘¿Qué pasó con las hijas de Wanda? ’. Se paró la grabación, se puso mal Wanda Nara. Están tratando de convencerla para volver a grabar, creo que ahora volvemos”, expresó el periodista, dando cuenta del desconcierto generalizado entre los participantes y el equipo técnico .

Wanda Nara Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles. web

Con el correr de los minutos, Záffora amplió los detalles sobre el estado emocional de la conductora. “Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, lloró mucho, pero mucho, todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación y se fue a su camarín”, relató. Más tarde confirmó que, tras un tiempo, Wanda retomó su rol frente a cámara: “Hace unos minutos volvió a grabar. Wanda está desarmada. Se angustió mucho, el ataque de llanto fue frente a todos y después se fue”.

El pedido judicial fue presentado por Elba Marcovecchio, una de las abogadas de Icardi, y solicita que las hijas del futbolista permanezcan con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025. El escrito también pide que se autorice el regreso del delantero a Turquía una vez finalizado ese período.

Según el documento, al que tuvo acceso Teleshow, la solicitud se basa en la autorización del Galatasaray para que Icardi viaje a Buenos Aires y en las limitaciones de su calendario laboral, ya que no cuenta con días libres en enero por compromisos vinculados al calendario FIFA y su próximo receso está previsto recién para junio.