Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles y revolucionó las redes con fotos íntimas

La conductora de MasterChef Celebrity compartió las fotos a través de su cuenta de Instagram. Generó una enorme repercusión entre sus seguidores.

Wanda Nara volvió a estar el centro de la polémica luego de compartir una serie de fotos sugerentes junto a su pareja, Martín Migueles, que generaron un fuerte impacto entre sus seguidores y reavivaron el interés del mundo del espectáculo. Las imágenes, publicadas en blanco y negro y tomadas dentro de una pileta.

Wanda Nara y Martín Migueles Las fotos compartidas por Wanda Nara Las postales fueron difundidas a través de historias de Instagram divididas en cuatro partes, donde se los ve abrazados, sonrientes y relajados, disfrutando del clima cálido que anticipa el verano desde la piscina de la casa de Wanda en Nordelta. La escena marcó un punto de inflexión en la relación, ya que hasta el momento la conductora de MasterChef Celebrity había mantenido un perfil más reservado respecto de su vida sentimental. Esta vez, sin embargo, decidió exponer el vínculo de manera directa y sin filtros, lo que despertó una catarata de comentarios y reacciones.

Wanda Nara y Martín Migueles Además del costado romántico, Wanda aprovechó la producción para promocionar su línea de bikinis, integrando el contenido comercial con su vida personal, una estrategia habitual en su presencia digital. Aun así, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la similitud de las tomas con fotografías que la empresaria solía compartir en el pasado junto a Mauro Icardi. Frente a frente, con la cámara ubicada desde arriba y ambos dentro del agua, el encuadre remite de forma inevitable a imágenes icónicas de su relación con el futbolista, quien, a su vez, replicó ese mismo estilo fotográfico en su posterior vínculo con la China Suárez.

Su relación con Martín Migueles La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles se fue consolidando con el correr de las semanas. En un primer momento, la empresaria negó cualquier vínculo sentimental y presentó a Migueles como su entrenador personal. Sin embargo, con el paso de los días y ante la exposición pública creciente, terminó por confirmar el noviazgo. Las recientes publicaciones refuerzan esa decisión de dejar atrás la discreción inicial y mostrarse como una pareja afianzada.