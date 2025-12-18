Quién es el ex Gran Hermano que se operó la cara: irreconocible a pocos meses de salir del reality

A casi seis meses de la final de la última edición de Gran Hermano , los exparticipantes siguen generando debate en las redes sociales ya sea con sus nuevos trabajos o sus cambios físicos. En las últimas horas, los usuarios se mostraron impactados al ver el antes y el después de uno de los galanes del ciclo.

El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

Le renovada casa de Carla Quevedo, actriz de El secreto de sus ojos: un refugio hedonista lleno de paz

Se trata de Juan Pablo De Vigili , que sorprendió a todos tras someterse a una cirugía en la cara. Fue el propio Devi, quién contó en sus redes sociales que se hizo una rinoplastía para cambiar la apariencia de su nariz.

El correntino compartió en su perfil de Instagram un video que grabó antes del retoque. “Hoy vamos a cambiar parte de él, para que quede todavía más fachero” , se lo escucha decir al cirujano plástico que lo operó.

Tal como explicó, la cirugía del ex GH tenía como objetivo “mejorar la punta” de la nariz, “aclarar la parte respiratoria” y “tratar una irregularidad” que se le generó luego de sufrir un golpe.

Al instante, el ex Gran Hermano recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales. “¡No Devi! No era necesario", le dijo una internauta. “Ya eras lindo como eras”, expresó otra persona.

“Gente, es mi nariz de siempre pero mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Ahora quedó parecida a como fue siempre”, reaccionó el exparticipante al ver las críticas de quienes opinaron que luce irreconocible.

La impresionante cirugía de Flor Regidor

Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano, se sometió la semana pasada a una cirugía de aumento de busto. Regidor compartió su satisfacción con el resultado y decidió mostrar su nueva figura al terminar los primeros días del postoperatorio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flor Regidor (@flor.regidor)

La modelo y streamer explicó que la intervención no respondió a una inseguridad puntual sino a un deseo personal asociado al bienestar propio.

En el proceso, añadió un mensaje que no pasó inadvertido entre sus seguidores: alentó a quienes consideren procedimientos estéticos a realizarlos siempre que exista un profesional competente.