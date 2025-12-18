Quién es el ex Gran Hermano que se operó la cara: irreconocible a pocos meses de salir del reality

Se trata de Juan Pablo De Vigili, que sorprendió a todos tras someterse a una cirugía en la cara. Fue el propio Devi, quién contó en sus redes sociales que se hizo una rinoplastía para cambiar la apariencia de su nariz.
El correntino compartió en su perfil de Instagram un video que grabó antes del retoque. “Hoy vamos a cambiar parte de él, para que quede todavía más fachero”, se lo escucha decir al cirujano plástico que lo operó.
Tal como explicó, la cirugía del ex GH tenía como objetivo “mejorar la punta” de la nariz, “aclarar la parte respiratoria” y “tratar una irregularidad” que se le generó luego de sufrir un golpe.
Al instante, el ex Gran Hermano recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales. “¡No Devi! No era necesario", le dijo una internauta. “Ya eras lindo como eras”, expresó otra persona.
“Gente, es mi nariz de siempre pero mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Ahora quedó parecida a como fue siempre”, reaccionó el exparticipante al ver las críticas de quienes opinaron que luce irreconocible.
La impresionante cirugía de Flor Regidor
Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano, se sometió la semana pasada a una cirugía de aumento de busto. Regidor compartió su satisfacción con el resultado y decidió mostrar su nueva figura al terminar los primeros días del postoperatorio.