18 de diciembre de 2025 - 13:18

Quién es el ex Gran Hermano que se operó la cara: irreconocible a pocos meses de salir del reality

Se trata de la cirugía de uno de los concursantes más recordados de la última edición del reality de Telefe.

El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía.&nbsp;

El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía. 

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Carla Quevedo transformó un penthouse antiguo en un refugio urbano.

Le renovada casa de Carla Quevedo, actriz de El secreto de sus ojos: un refugio hedonista lleno de paz

Por Agustín Zamora
El príncipe Guillermo se comunicó con su hermano y crece la incertidumbre dentro de la realeza.

El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

Por Agustín Zamora

Se trata de Juan Pablo De Vigili, que sorprendió a todos tras someterse a una cirugía en la cara. Fue el propio Devi, quién contó en sus redes sociales que se hizo una rinoplastía para cambiar la apariencia de su nariz.

Gran Hermano
El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía.

El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía.

El correntino compartió en su perfil de Instagram un video que grabó antes del retoque. “Hoy vamos a cambiar parte de él, para que quede todavía más fachero”, se lo escucha decir al cirujano plástico que lo operó.

Tal como explicó, la cirugía del ex GH tenía como objetivo “mejorar la punta” de la nariz, “aclarar la parte respiratoria” y “tratar una irregularidad” que se le generó luego de sufrir un golpe.

Gran Hermano
El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía.

El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía.

Al instante, el ex Gran Hermano recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales. “¡No Devi! No era necesario", le dijo una internauta. “Ya eras lindo como eras”, expresó otra persona.

“Gente, es mi nariz de siempre pero mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Ahora quedó parecida a como fue siempre”, reaccionó el exparticipante al ver las críticas de quienes opinaron que luce irreconocible.

La impresionante cirugía de Flor Regidor

Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano, se sometió la semana pasada a una cirugía de aumento de busto. Regidor compartió su satisfacción con el resultado y decidió mostrar su nueva figura al terminar los primeros días del postoperatorio.

Embed

La modelo y streamer explicó que la intervención no respondió a una inseguridad puntual sino a un deseo personal asociado al bienestar propio.

En el proceso, añadió un mensaje que no pasó inadvertido entre sus seguidores: alentó a quienes consideren procedimientos estéticos a realizarlos siempre que exista un profesional competente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Morena Rial tiene intenciones de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Aseguran que Morena Rial se postuló a Gran Hermano: el pedido a Telefe

Por Agustín Zamora
La ex Gran Hermano confirmó la noticia en sus redes sociales.

Nació Rufina, la hija de la ex Gran Hermano Martina Stewart: las primeras fotos de la familia

Por Agustín Zamora
no seas tan tonta: el incomodo momento que vivio en la tora durante el casting de gran hermano

"No seas tan tonta": el incómodo momento que vivió en La Tora durante el casting de Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos
en pareja con una ex gran hermano: la insolita revelacion de santiago del moro

En pareja con una ex Gran Hermano: la insólita revelación de Santiago del Moro

Por Redacción Espectáculos