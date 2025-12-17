17 de diciembre de 2025 - 10:18

Nació Rufina, la hija de la ex Gran Hermano Martina Stewart: las primeras fotos de la familia

La exparticipante de Gran Hermano y su pareja anunciaron el nacimiento de la niña compartiendo emocionantes postales familiares.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El príncipe Guillermo se comunicó con su hermano y crece la incertidumbre dentro de la realeza.

El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

en pareja con una ex gran hermano: la insolita revelacion de santiago del moro

En pareja con una ex Gran Hermano: la insólita revelación de Santiago del Moro

Por Redacción Espectáculos

El nacimiento de su hija Rufina, el pasado lunes, fruto de su relación con Uriel De Martini, fue confirmado por la propia madre a través de las redes sociales.

Martina Stewart
Martina Stewart
La profesora de educación física publicó las primeras postales familiares en sus historias de Instagram, tomadas instantes después del parto. En una de las imágenes, se puede ver al papá con la recién nacida en brazos, junto a la frase: “Amores de mi vida”.

De Martini también utilizó su perfil personal para compartir su alegría. Sobre una imagen de Stewart con la bebé, el novio escribió: “Ojos de amor, fuerza y entrega absoluta”. La llegada de Rufina fue rápidamente celebrada por exjugadores y equipo de trabajo de Gran Hermano, amigos y seguidores.

Semanas antes del nacimiento, la ex concursante de GH y Uriel habían celebrado el baby shower junto a familiares y amigos cercanos.

Martina Stewart
Martina Stewart
LAM había confirmado el embarazo de la ex Gran Hermano

El embarazo de Stewart se había dado a conocer públicamente a comienzos de julio, durante una entrevista en LAM (América TV). En esa emisión, Martina estaba de 14 semanas de gestación. También confirmó en ese momento que se encontraba en pareja con Uriel desde hacía casi tres años, coincidiendo con su salida de la casa más famosa del país.

