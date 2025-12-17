Nació Rufina, la hija de la ex Gran Hermano Martina Stewart: las primeras fotos de la familia

La exparticipante de Gran Hermano y su pareja anunciaron el nacimiento de la niña compartiendo emocionantes postales familiares.

La ex Gran Hermano confirmó la noticia en sus redes sociales.

A los 28 años, la exparticipante - fue la segunda eliminada del ciclo- de Gran Hermano 2022 Martina Stewart Usher está viviendo uno de los momentos más significativos de su vida personal al haberse convertido en madre por primera vez.

El nacimiento de su hija Rufina, el pasado lunes, fruto de su relación con Uriel De Martini, fue confirmado por la propia madre a través de las redes sociales.

Martina Stewart La ex Gran Hermano confirmó la noticia en sus redes sociales. web Martina Stewart La ex Gran Hermano confirmó la noticia en sus redes sociales. web La profesora de educación física publicó las primeras postales familiares en sus historias de Instagram, tomadas instantes después del parto. En una de las imágenes, se puede ver al papá con la recién nacida en brazos, junto a la frase: “Amores de mi vida”.

De Martini también utilizó su perfil personal para compartir su alegría. Sobre una imagen de Stewart con la bebé, el novio escribió: “Ojos de amor, fuerza y entrega absoluta”. La llegada de Rufina fue rápidamente celebrada por exjugadores y equipo de trabajo de Gran Hermano, amigos y seguidores.

Semanas antes del nacimiento, la ex concursante de GH y Uriel habían celebrado el baby shower junto a familiares y amigos cercanos.