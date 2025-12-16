En pareja con una ex Gran Hermano: la insólita revelación de Santiago del Moro

Santiago del Moro sorprendió al público al reconocer que durante su paso como conductor de Gran Hermano desarrolló un vínculo sentimental con una de las participantes más emblemáticas del reality , en el marco del casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada, realizado en Buenos Aires .

La confesión se dio durante una charla pública vinculada a la convocatoria para la edición 2026 del programa , cuando Analía Franchín le consultó si alguna vez se había sentido afectado por la salida de un jugador. La respuesta fue directa y sin rodeos: el lazo existió y tuvo como protagonista a Juliana “Furia” Scaglione , una de las figuras más populares de la temporada 2023/2024.

El conductor explicó que la conexión con la ex participante fue especial y dejó una marca personal en su experiencia al frente del ciclo. “ Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa . Y no se dio. Ganó Bauti Mascia, en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”, expresó Del Moro, dejando en claro el aprecio que aún conserva. La declaración se produjo ante la mirada atenta de los medios y de los cientos de aspirantes que se acercaron al canal con la ilusión de formar parte de la nueva edición del reality .

Juliana Scaglione se consolidó como una de las jugadoras más recordadas por el público, más allá de no haber obtenido el primer puesto, que quedó en manos de Bautista Mascia . Su personalidad y recorrido dentro de la casa la transformaron en una figura central del ciclo y también en alguien significativo para el propio conductor. Actualmente, la ex participante amplió su exposición mediática y forma parte de El internado, un reality emitido por la televisión chilena .

El contexto de las declaraciones fue el multitudinario casting presencial organizado por Telefe, que reunió a miles de personas desde las primeras horas del día. La fila de aspirantes superó las cinco cuadras y convocó a participantes provenientes de distintos puntos del país, como Chaco, Formosa, Olavarría, Pilar, Ciudadela y González Catán . El objetivo común fue acceder a una oportunidad para ingresar a la casa más famosa del país en una edición que celebrará los 25 años del formato.

Entre los presentes se vivieron jornadas marcadas por la espera y la camaradería. Sillas plegables, mantas, mochilas y termos formaron parte del paisaje habitual. Algunos participantes permanecieron varios días en el lugar, como un joven de Villa Caraza que aseguró haber esperado veinte días para ser el primero de la fila. “Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”, relató.

La convocatoria al público

Otra aspirante, María del Valle Vega, compartió su experiencia tras varios días de espera y destacó el clima que se generó entre los postulantes. “Fue una experiencia muy linda. Dormir en el piso y conocer gente que puede estar ahí el día de mañana ya es un sueño. Me sentí muy cuidada y me crucé con personas excelentes”, señaló.

De cara a la nueva edición, Del Moro remarcó que la convocatoria es completamente abierta y no distingue entre personas famosas, influencers o participantes anónimos. “Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famosos, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada”, afirmó. Además, explicó que este año habrá un único casting presencial masivo y que la producción también podrá convocar directamente a personas para participar del proceso de selección. “Generación Dorada no tiene nada que ver con que sea de famosos o no, es para todos. La diferencia es que ahora Gran Hermano puede llamarte para que vayas al casting”, concluyó.