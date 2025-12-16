El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

La corona británica no pasa por su mejor momentos y los hijos del rey Carlos III tendrán que reunirse antes de lo esperado,

El príncipe Guillermo se comunicó con su hermano y crece la incertidumbre dentro de la realeza.

La salud del rey Carlos III se encuentra en un estado crítico. De acuerdo con informes de la prensa británica, el monarca ha experimentado un deterioro en su diagnóstico de cáncer. En este contexto, el príncipe Guillermo, legítimo heredero del trono de la realeza, ha tomado la iniciativa de comunicarse con su hermano Harry, generando incertidumbre entre los miembros de la corona británica.

A principios de 2024, el rey Carlos III fue diagnosticado de cáncer tras una intervención en la próstata. Desde ese momento, la corona británica no ha proporcionado detalles sobre qué tipo de enfermedad padece el monarca, aunque ha emitido actualizaciones que evidencian el deterioro de su salud.

Con el transcurso del tiempo, las preocupaciones sobre el estado de salud del monarca han persistido y los rumores se han intensificado tras la revelación de una reciente hospitalización en 2025 por parte de la prensa local, lo que llevó a la suspensión de todas las actividades de la realeza de Gran Bretaña.

El príncipe Guillermo ya se comunicó con Harry En este año, la prensa británica ha vuelto a informar sobre un deterioro a un ritmo preocupante en la salud del rey Carlos III. Según la información, el príncipe Guillermo habría contactado al príncipe Harry con el fin de que reconciliara con su padre.

El objetivo del heredero a la realeza es suavizar tensiones y restablecer la comunicación, tras el hecho de que el príncipe Harry contrajera matrimonio con la actriz Meghan Markle y se distanciara de la familia británica, dado que la pareja no tenía intención de cumplir con las responsabilidades propias de un matrimonio real.