Cuál es el rol clave que el rey Carlos III quiere para el príncipe Harry en su funeral

El monarca dejó por escrito el deseo de que su hijo tenga un papel destacado en las ceremonias fúnebres.

El rey Carlos III ya habría comenzado a planificar los detalles de su funeral y dejó asentados algunos deseos personales que llamaron la atención en su entorno. Según informó una periodista, el monarca expresó su voluntad de que el príncipe Harry y Meghan Markle, tengan un rol principal en las ceremonias oficiales que se realicen tras su muerte.

El rey Carlos expresó su deseo de que el príncipe Harry tenga un rol central en su funeral De acuerdo con la información difundida, el soberano redactó en su testamento una serie de instrucciones que buscan garantizar que su despedida sea un acto de unidad familiar. Entre los pedidos más destacados figura que sus hijos, los príncipes William y Harry, caminen juntos durante la procesión fúnebre, en una imagen que simbolice reconciliación y continuidad dentro de la monarquía.

Embed @nuriasecret Epic News - Audiodeity #greenscreen El rey Carlos III quiere que al menos en su funeral se muestre unidad en la familia real titánica. #RoyalSalseo El documento también incluiría la solicitud de que Harry ocupe el lugar que le corresponde como príncipe en todos los actos oficiales relacionados con el funeral, sin distinción respecto a otros miembros de la familia. En cuanto a Meghan Markle, el rey habría especificado que desea que su nuera tenga un sitio destacado tanto en las ceremonias públicas como en los encuentros privados.

Esto incluye el velorio íntimo, algo que contrasta con lo establecido años atrás por la reina Isabel II, quien había dejado explícito que no debía participar de los actos de su despedida.

La decisión del rey Carlos se interpreta como un intento por reducir las tensiones familiares que se hicieron evidentes desde que los duques de Sussex abandonaron sus funciones reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos. Fuentes cercanas al palacio consideran que el monarca busca, a través de estos gestos, ofrecer una última oportunidad de acercamiento entre sus hijos y restablecer una imagen de cohesión dentro de la Corona.