Furioso descargo de Rocío Marengo tras las críticas por salir mientras su bebé permanece internado

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más intensos y transformadores de su vida desde que se convirtió en madre por primera vez el pasado 3 de diciembre. El nacimiento de Isidro , su hijo , estuvo marcado por la incertidumbre y por una internación en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi , donde el bebé continúa recibiendo cuidados médicos.

En medio de ese proceso, la modelo quedó en el centro de una polémica inesperada tras la viralización de una foto en en redes sociales donde se los ve a ella y a Eduardo Fort durante una salida con amigos .

Las publicaciones generaron una ola de comentarios con duras críticas hacia Rocío donde cuestionaron su rol como madre y la acusaron de no priorizar el cuidado de su hijo.

Lejos de guardar silencio, Marengo decidió responder de manera directa y sin rodeos. “¡La gran mentira de las redes! Te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro ”, escribió, visiblemente afectada por el tenor de los mensajes. En el mismo descargo, sostuvo que esas opiniones hablan más de quienes las emiten que de su propia experiencia personal.

La mediática también aprovechó la oportunidad para contar detalles del difícil parto que atravesó, un episodio que implicó un riesgo real para su vida y la de su hijo.

el descargo de Rocío Marengo

“Se me desprendió la placenta, fue de urgencia, corrimos riesgo de vida. Mi obstetra Alejandro Falco fue clave para que hoy estemos contando esta historia”, expresó, con el objetivo de contextualizar una situación que muchos desconocían al momento de opinar.

Con firmeza, Marengo dejó en claro que no acepta cuestionamientos sobre su maternidad. “Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”, afirmó, llevando tranquilidad sobre la evolución del pequeño.

El estado de salud del hijo de Rocío Marengo

También destacó el acompañamiento que recibió desde el nacimiento de Isidro y agradeció las muestras de cariño que llegaron de distintos lugares. “Tengo miles de mensajitos y regalitos. Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”, señaló.

Si bien Marengo ya recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar, Isidro permanece internado por algunos días más, bajo observación y cuidados específicos hasta completar su recuperación.

En las últimas horas, la propia Rocío compartió una noticia alentadora que renovó la esperanza y la emoción: su hijo dejó la incubadora y pasó a una “cunita común”, un paso clave antes del alta definitiva.