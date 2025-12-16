16 de diciembre de 2025 - 23:04

"No seas tan tonta": el incómodo momento que vivió en La Tora durante el casting de Gran Hermano

En el nuevo casting para la próxima edición de Gran Hermano, la ex participante vivió un tenso momento en plena vía pública.

El casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada reunió a cientos de aspirantes en los alrededores de los estudios de Telefe, en Martínez, en una jornada marcada por la expectativa y la ilusión de ingresar a la casa más famosa del país. En ese contexto de euforia colectiva, Lucila “La Tora” Villar protagonizó un momento incómodo durante la transmisión.

La convocatoria se desarrolló en un clima festivo, con largas filas que se extendieron por varias cuadras, banderas con el logo del programa, carteles caseros y merchandising improvisado sobre el asfalto.

El incómodo momento que vivió La Tora

La exparticipante de Gran Hermano y actual figura del streaming de Telefe recorría la fila de postulantes realizando un móvil para Fuera de joda y El Ejército de LAM por Bondi, cuando una mujer irrumpió de manera abrupta frente a cámara y lanzó una crítica directa sobre la futura edición del reality. “Espero que este año no sea tan pedorro”, dijo sin filtro, sorprendiendo tanto a la conductora como al equipo en el estudio.

Lejos de ignorar el comentario, La Tora respondió con firmeza y sin perder el eje del móvil. “¿Para qué te estás anotando si creés eso?”, retrucó, intentando retomar la cobertura. Sin embargo, la situación escaló cuando la misma persona volvió a acercarse al micrófono y la insultó con un “no seas tan tonta”, mientras a su alrededor otros aspirantes continuaban cantando o miraban la escena con evidente incomodidad. Con una sonrisa tensa y buscando descomprimir el clima, Villar optó por no engancharse y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Hay un poquito de todo”.

La interrupción de la transmisión

El episodio tuvo un nuevo capítulo cuando la mujer volvió a interrumpir la transmisión con un tono aún más agresivo y gritó: “No jueguen con la ilusión de las personas”. En las imágenes se observa cómo La Tora se suma a un grupo de jóvenes que entonaban “Una calle me separa”, el clásico de Néstor en Bloque, con la intención de bajar la tensión y sostener el espíritu festivo del evento. Mientras tanto, personal de producción y otros postulantes seguían atentos la escena.

El casting de Gran Hermano

A pesar del mal momento, la conductora logró continuar con el móvil y completar la cobertura del casting, manteniendo la calma y el profesionalismo en una jornada atravesada por la masividad, la diversidad de historias personales y la ansiedad por formar parte de la edición que celebrará los 25 años del formato. Su reacción no pasó desapercibida y tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su manejo de la situación.

Quería joderla y le dio la oportunidad perfecta para demostrar lo profesional que es la Tora”, “Muy profesional La Tora, se nota que es muy trabajadora” y “Está actuando como digna favorita de Del Moro”, fueron algunos de los mensajes que circularon en respaldo a la conductora. La propia Villar también se refirió a lo sucedido desde sus redes sociales y, a través de X, escribió con ironía: “A ver… vamos a entrar a Twi……..”, en alusión a la viralización del episodio.

