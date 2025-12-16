"No seas tan tonta": el incómodo momento que vivió en La Tora durante el casting de Gran Hermano

El casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada reunió a cientos de aspirantes en los alrededores de los estudios de Telefe , en Martínez, en una jornada marcada por la expectativa y la ilusión de ingresar a la casa más famosa del país. En ese contexto de euforia colectiva, Lucila “La Tora” Villar protagonizó un momento incómodo durante la transmisión .

La convocatoria se desarrolló en un clima festivo, con largas filas que se extendieron por varias cuadras, banderas con el logo del programa, carteles caseros y merchandising improvisado sobre el asfalto.

La exparticipante de Gran Hermano y actual figura del streaming de Telefe recorría la fila de postulantes realizando un móvil para Fuera de joda y El Ejército de LAM por Bondi, cuando una mujer irrumpió de manera abrupta frente a cámara y lanzó una crítica directa sobre la futura edición del reality. “Espero que este año no sea tan pedorro” , dijo sin filtro, sorprendiendo tanto a la conductora como al equipo en el estudio.

Lejos de ignorar el comentario, La Tora respondió con firmeza y sin perder el eje del móvil. “¿Para qué te estás anotando si creés eso?”, retrucó, intentando retomar la cobertura. Sin embargo, la situación escaló cuando la misma persona volvió a acercarse al micrófono y la insultó con un “no seas tan tonta”, mientras a su alrededor otros aspirantes continuaban cantando o miraban la escena con evidente incomodidad. Con una sonrisa tensa y buscando descomprimir el clima, Villar optó por no engancharse y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Hay un poquito de todo”.

La interrupción de la transmisión

El episodio tuvo un nuevo capítulo cuando la mujer volvió a interrumpir la transmisión con un tono aún más agresivo y gritó: “No jueguen con la ilusión de las personas”. En las imágenes se observa cómo La Tora se suma a un grupo de jóvenes que entonaban “Una calle me separa”, el clásico de Néstor en Bloque, con la intención de bajar la tensión y sostener el espíritu festivo del evento. Mientras tanto, personal de producción y otros postulantes seguían atentos la escena.

El casting de Gran Hermano

A pesar del mal momento, la conductora logró continuar con el móvil y completar la cobertura del casting, manteniendo la calma y el profesionalismo en una jornada atravesada por la masividad, la diversidad de historias personales y la ansiedad por formar parte de la edición que celebrará los 25 años del formato. Su reacción no pasó desapercibida y tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su manejo de la situación.

“Quería joderla y le dio la oportunidad perfecta para demostrar lo profesional que es la Tora”, “Muy profesional La Tora, se nota que es muy trabajadora” y “Está actuando como digna favorita de Del Moro”, fueron algunos de los mensajes que circularon en respaldo a la conductora. La propia Villar también se refirió a lo sucedido desde sus redes sociales y, a través de X, escribió con ironía: “A ver… vamos a entrar a Twi……..”, en alusión a la viralización del episodio.