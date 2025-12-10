Thiago Medina mostró sus cicatrices tras el accidente de moto: "Ellas me salvaron la vida"

Thiago Medina reveló las marcas que le dejó el grave accidente de moto y lo hizo para desmentir los mensajes que cuestionaban la gravedad de lo ocurrido.

En una nueva publicación, el exintegrante de Gran Hermano exhibió las cicatrices que le dejó el choque, después de haber pasado por internación, coma y varias intervenciones quirúrgicas. Con esto buscó dejar en claro su estado real y terminar con las dudas surgidas en redes.

El accidente ocurrió el 12 de septiembre y marcó uno de los episodios más complejos de su vida. Thiago fue hospitalizado de urgencia y, tras días críticos, logró recuperarse lentamente. Sin embargo, a medida que avanzaba su mejoría, comenzaron a circular comentarios que ponían en duda la intensidad de su situación, algo que lo llevó a mostrar su cuerpo tal como quedó tras el impacto.

En su descargo, compartió fotos frente al espejo, tanto de frente como de espaldas, donde se observan profundos trazos en su torso, una incisión pronunciada en el abdomen y otro corte en la costilla. Junto a las imágenes escribió que esas marcas representan su supervivencia y señaló que le resulta una falta de respeto que algunos usuarios insinuaran que todo había sido exagerado. Expresó que su intención era despejar cualquier sospecha y agradecer por seguir con vida.

Thiago Medina mostró sus cicatrices en sus redes Thiago Medina mostró sus cicatrices en sus redes @thi4go_km En sus historias también publicó otra fotografía, esta vez sonriendo, para reafirmar que no mentía. Aclaró que las cicatrices fueron determinantes para salvarlo y cerró su mensaje agradeciendo nuevamente. Esa imagen estuvo disponible por un breve período antes de ser eliminada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thiago Medina (@thi4go_km) Las reacciones llegaron de inmediato: seguidores, amigos, familiares y excompañeros del reality le enviaron palabras de apoyo. Con esta muestra pública, Thiago buscó enfrentar los rumores y reivindicar el valor de contar lo que atravesó sin esconder nada.