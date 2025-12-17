17 de diciembre de 2025 - 11:08

Aseguran que Morena Rial se postuló a Gran Hermano: el pedido a Telefe

La hija de Jorge Rial habría postulado para ingresar a la nueva edición del certamen y Telefe tendrá que tomar una decisión.

Morena Rial tiene intenciones de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Morena Rial tiene intenciones de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Pese a que lleva cerca de 100 días en la cárcel en el marco de una causa judicial que se le inició por formar parte de una banda que robaba casas, Morena Rial no deja de lado sus aspiraciones mediáticas y este martes se supo que la hija de Jorge Rial quiere ser parte de Gran Hermano: Generación Dorada.

En SQP, Yanina Latorre contó que desde la producción de Santiago del Moro estuvieron tentando a algunos famosos como Tomás Kirzner, pero la conductora no daba crédito a sus ojos al leer que la mediática hija del periodista envió su video como cualquier otro aspirante.

Morena Rial
Morena Rial tiene intenciones de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Morena Rial tiene intenciones de ingresar a la casa de Gran Hermano.

“Cuiden hasta las bombachas porque no les queda nada”, advirtió Yanina, en referencia a la visita de Morena a LAM con unas amigas hace unos años, ocasión en la que les desapareció dinero, tarjetas y maquillajes a las “angelitas”.

Yanina Latorre contó como fue la postulación de Morena Rial a Gran Hermano

“Se confundió con el casting de En el Barro”, advirtió en broma Lizardo Ponce. “Hace una semana estábamos con el test para ver si estaba embarazada. Pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea: ¡un límite!”, explotó Yanina.

“¿Hay un abogado que le dijo si iba a quedar libre? En febrero empieza Gran Hermano”, advirtió la conductora, sobre la proximidad del inicio del reality de Santiago del Moro y los plazos de la Justicia, que en enero se toma vacaciones.

“¿O piensa participar desde la cárcel por Zoom?”, insistió la conductora. “¿Cómo se habrá vendido? ‘Hola, estoy presa, soy chorra, estoy imputada y a mi papá le recontra cagu… la vida. Yo la estaría mirando todo el tiempo”, señaló Yanina.

Finalmente, Latorre hizo un pedido a Santiago del Moro y a Telefe: "Si nos está mirando, quiero que me digas si llegó el casting y que van a hacer, si la van a tomar o no".

