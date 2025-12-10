Morena Rial reportó un atraso menstrual y sospechan de un posible embarazo en plena detención

La defensa de Morena Rial pidió autorización para que la detenida sea trasladada a realizarse estudios médicos, luego de que la influencer informara un atraso menstrual. Su situación judicial sigue compleja tras un nuevo rechazo al arresto domiciliario.

Morena está presa desde hace dos meses, imputada por participar en robos domiciliarios trasladándose con su hijo Amadeo en el auto.

La situación judicial de Morena Rial, detenida desde hace dos meses en la Unidad 51 de Magdalena, sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que su defensa presentara ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro un pedido para que la joven sea trasladada a realizarse estudios médicos. El requerimiento surge después de que la propia detenida manifestara un atraso menstrual, lo que abrió la posibilidad de que esté cursando un embarazo.

La información fue revelada en el programa A la Tarde (América), donde señalaron que la mediática podría estar embarazada. En comunicación con el ciclo, su abogado Martín Leiro evitó profundizar en detalles, aunque confirmó el dato central: Morena reportó el atraso y aún no se sometió a exámenes que permitan confirmar o descartar un embarazo.

¿MORENA RIAL ESTÁ EMBARAZADA? HABLA SU ABOGADO, MARTÍN LEIRO



El pedido de estudios se presentó luego de que la Cámara volviera a rechazar la solicitud de arresto domiciliario, una estrategia a la que su defensa insiste desde el inicio de la causa. Morena Rial permanece detenida e imputada por su presunta participación en robos domiciliarios, trasladándose junto a su hijo Amadeo en un vehículo.

Mientras la Justicia mantiene las medidas restrictivas, la joven obtuvo un pequeño avance en sus condiciones de detención: fue autorizada a utilizar el teléfono celular durante las 24 horas, al igual que el resto de las internas del penal.