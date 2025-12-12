Luego de hacerse estudios, se supo si Morena Rial está o no embarazada: los detalles

Se acabaron, o al menos por ahora, las dudas que mantuvieron en vilo a todos el último11 de diciembre: finalmente se conoció el resultado del test de embarazo de Morena Rial, después de horas de especulación y un clima de absoluta incertidumbre.
En un día cargado de incertidumbre sobre el posible embarazo de la hija de Jorge Rial, finalmente llegó la noticia que todos estaban esperando.
Se acabaron, o al menos por ahora, las dudas que mantuvieron en vilo a todos el último11 de diciembre: finalmente se conoció el resultado del test de embarazo de Morena Rial, después de horas de especulación y un clima de absoluta incertidumbre.
La incógnita que recorrió decenas de medios de comunicación y redes sociales era una sola: la hija de Jorge Rial ¿está o no está embarazada? La respuesta llegó este jueves 11 de diciembre y fue revelada en vivo en LAM (América TV). Fue Pepe Ochoa quien rompió el misterio y soltó la frase que el test de embarazo dio negativo.
El periodista confirmó que Morena se realizó dos tests de embarazo, que arrojaron resultado negativo. Luego, el panelista añadió la próxima decisión: "Mañana se le realizaría un análisis de sangre".
Asimismo, explicó que en otras ocasiones también atravesó por señales adversas con este tipo de instrumento de prueba rápida: "Con Amadeo le pasó lo mismo. Morena se enteró del embarazo de Amadeo a los cuatro meses y medio".
Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla explicó en DDM (América TV) cómo fue que Morena, su amiga, le confesó lo que estaba ocurriendo y por qué la situación llegó a esta instancia.
"Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema".