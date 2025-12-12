Luego de hacerse estudios, se supo si Morena Rial está o no embarazada: los detalles

En un día cargado de incertidumbre sobre el posible embarazo de la hija de Jorge Rial, finalmente llegó la noticia que todos estaban esperando.

Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Se acabaron, o al menos por ahora, las dudas que mantuvieron en vilo a todos el último11 de diciembre: finalmente se conoció el resultado del test de embarazo de Morena Rial, después de horas de especulación y un clima de absoluta incertidumbre.

La incógnita que recorrió decenas de medios de comunicación y redes sociales era una sola: la hija de Jorge Rial ¿está o no está embarazada? La respuesta llegó este jueves 11 de diciembre y fue revelada en vivo en LAM (América TV). Fue Pepe Ochoa quien rompió el misterio y soltó la frase que el test de embarazo dio negativo.

Morena Rial Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada. web Morena Rial no está embarazada El periodista confirmó que Morena se realizó dos tests de embarazo, que arrojaron resultado negativo. Luego, el panelista añadió la próxima decisión: "Mañana se le realizaría un análisis de sangre".

Asimismo, explicó que en otras ocasiones también atravesó por señales adversas con este tipo de instrumento de prueba rápida: "Con Amadeo le pasó lo mismo. Morena se enteró del embarazo de Amadeo a los cuatro meses y medio".

Embed ¿MORENA RIAL ESTÁ EMBARAZADA? HABLA SU ABOGADO, MARTÍN LEIRO



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/tswzHcCJ2f — América TV (@AmericaTV) December 10, 2025 Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla explicó en DDM (América TV) cómo fue que Morena, su amiga, le confesó lo que estaba ocurriendo y por qué la situación llegó a esta instancia.