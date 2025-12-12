12 de diciembre de 2025 - 09:34

Luego de hacerse estudios, se supo si Morena Rial está o no embarazada: los detalles

En un día cargado de incertidumbre sobre el posible embarazo de la hija de Jorge Rial, finalmente llegó la noticia que todos estaban esperando.

Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Así es la enorme casa del Dibu Martínez en Mar del Plata.

Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Por Agustín Zamora
Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia.

Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia

Por Redacción Espectáculos

La incógnita que recorrió decenas de medios de comunicación y redes sociales era una sola: la hija de Jorge Rial ¿está o no está embarazada? La respuesta llegó este jueves 11 de diciembre y fue revelada en vivo en LAM (América TV). Fue Pepe Ochoa quien rompió el misterio y soltó la frase que el test de embarazo dio negativo.

Morena Rial
Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Morena Rial no está embarazada

El periodista confirmó que Morena se realizó dos tests de embarazo, que arrojaron resultado negativo. Luego, el panelista añadió la próxima decisión: "Mañana se le realizaría un análisis de sangre".

Asimismo, explicó que en otras ocasiones también atravesó por señales adversas con este tipo de instrumento de prueba rápida: "Con Amadeo le pasó lo mismo. Morena se enteró del embarazo de Amadeo a los cuatro meses y medio".

Embed

Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla explicó en DDM (América TV) cómo fue que Morena, su amiga, le confesó lo que estaba ocurriendo y por qué la situación llegó a esta instancia.

"Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Morena está presa desde hace dos meses, imputada por participar en robos domiciliarios trasladándose con su hijo Amadeo en el auto.

Morena Rial reportó un atraso menstrual y sospechan de un posible embarazo en plena detención

Por Redacción Espectáculos
Morena Rial, hija del reconocido periodista Jorge Ríal.

Caso Morena Rial: el fiscal quiere que la influencer vaya a juicio oral por presunto robo

Por Redacción Policiales
cual es el estado de salud de joaquin levinton: el comunicado oficial de turf

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

Por Redacción Espectáculos
estreno la comedia municipal y es una obra de teatro imperdible: como es la la oposicion de marte

Estrenó la Comedia Municipal y es una obra de teatro imperdible: cómo es la "La oposición de Marte"

Por Daniel Arias Fuenzalida