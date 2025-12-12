Pampita lanzó una marca de decoración y una maceta cuesta casi $2 millones

Carolina “ Pampita ” Ardohain apostó a un nuevo negocio : diseño de interiores con el lanzamiento de “DeSillas by Pampita” , su primera colección oficial de objetos decorativos . Sin embargo, la línea que ya se perfila de lujo sorprendió por sus precios : una maceta cuesta un millón de pesos.

No se guardó nada: Mario Pergolini respondió después de que Pampita dijo que iría a su programa si le pagaran

Fresco y arriesgado: Pampita marca tendencia con un look que se impone este verano

La modelo y conductora, apasionada por la ambientación y el estilo de vida, tuvo control total en la curaduría de cada pieza. Eligió colores, formas, texturas y terminaciones para una colección que supera los 5 mil productos exclusivos . Hay artículos para todos los ambientes, desde el living hasta la cocina y el baño, con opciones en acabado mate y brillante.

En la fiesta de presentación de su colección, Pampita destacó que su enfoque fue crear piezas duraderas y versátiles, alejadas de las modas pasajeras, y accesibles en precio. “Lo lindo es poder encontrar todo en un mismo lugar y sin sentir que está fuera del presupuesto”, aseguró.

Si bien, para acompañar el lanzamiento, DeSillas sumó beneficios como 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país ; los precios lejos están de ser accesibles “en precio”, como promocionó la modelo.

En la web están disponibles los objetivos de la colección de Pampita que van desde elementos para el baño y la cocina hasta decoraciones para living y espacios amplios.

Entre ellos se encuentran las macetas, de estilo clásico imitando cemento, pero que en realidad son de cemento. Hay tres modelos, de 40, 47 y 57 centímetros, y cuestan $1.046.340 cada una con transferencia, en cambio, si se realizan con tarjeta su precio aumenta a $1.743.900.

Precios de la línea de decoración de Pampita. Precios de la línea de decoración de Pampita. gentileza

Luego, hay una línea de relojes de pared, imitación antiguos, con engranajes romanos que cuestan entre $106 mil y $108 mil, transferencia, con tarjeta quedan en $180.100.

Precios de la línea de decoración de Pampita. Precios de la línea de decoración de Pampita. gentileza

Luego hay sets de canastos de mimbre, tres de 31, 27 y 23 centímetros a $193 mil por transferencia o $323 mil con crédito.

Precios de la línea de decoración de Pampita. Precios de la línea de decoración de Pampita. gentileza

En la sección de vajilla hay vasijas de magnesio que oscilan entre los $770 mil u $397 mil; y juegos de platos y cuencos a $500mil.

Entre las cosas más accesibles hay jarrones pequeños que van de los $15 mil a los $60 mil y sets para el baño, con porta cepillos de dientes y jaboneras, en $50 mil.