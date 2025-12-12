12 de diciembre de 2025 - 10:52

Pampita lanzó una marca de decoración y una maceta cuesta casi $2 millones

Aunque la modelo vendió la línea como accesible y con facilidad de pago en cuotas, los montos con tarjeta alcanzan casi el doble del precio de transferencia.

Pampita presentó su línea de decoración y sorprendió con los precios.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

"Accesibles en precio", el concepto de Pampita

La modelo y conductora, apasionada por la ambientación y el estilo de vida, tuvo control total en la curaduría de cada pieza. Eligió colores, formas, texturas y terminaciones para una colección que supera los 5 mil productos exclusivos. Hay artículos para todos los ambientes, desde el living hasta la cocina y el baño, con opciones en acabado mate y brillante.

En la fiesta de presentación de su colección, Pampita destacó que su enfoque fue crear piezas duraderas y versátiles, alejadas de las modas pasajeras, y accesibles en precio. “Lo lindo es poder encontrar todo en un mismo lugar y sin sentir que está fuera del presupuesto”, aseguró.

Si bien, para acompañar el lanzamiento, DeSillas sumó beneficios como 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país; los precios lejos están de ser accesibles “en precio”, como promocionó la modelo.

Los precios: macetas de un millón de pesos

En la web están disponibles los objetivos de la colección de Pampita que van desde elementos para el baño y la cocina hasta decoraciones para living y espacios amplios.

Entre ellos se encuentran las macetas, de estilo clásico imitando cemento, pero que en realidad son de cemento. Hay tres modelos, de 40, 47 y 57 centímetros, y cuestan $1.046.340 cada una con transferencia, en cambio, si se realizan con tarjeta su precio aumenta a $1.743.900.

Precios de la línea de decoración de Pampita.
Luego, hay una línea de relojes de pared, imitación antiguos, con engranajes romanos que cuestan entre $106 mil y $108 mil, transferencia, con tarjeta quedan en $180.100.

Precios de la línea de decoración de Pampita.
Luego hay sets de canastos de mimbre, tres de 31, 27 y 23 centímetros a $193 mil por transferencia o $323 mil con crédito.

Precios de la línea de decoración de Pampita.
En la sección de vajilla hay vasijas de magnesio que oscilan entre los $770 mil u $397 mil; y juegos de platos y cuencos a $500mil.

Entre las cosas más accesibles hay jarrones pequeños que van de los $15 mil a los $60 mil y sets para el baño, con porta cepillos de dientes y jaboneras, en $50 mil.

Precios de la línea de decoración de Pampita.
