Robert Pattinson y Zendaya presentaron una incómoda historia de amor

Zendaya y Robert Pattinson se unieron para la nueva película de Kristoffer Borgli, que promete convertir una clásica boda de película en un festival de tensión, caos emocional y humor. El dúo protagónico presentó el póster y tráiler del filme que promete incomodar a las parejas.

Para “The Drama” la premisa parece inocente: dos novios felices, una boda cercana y una serie de preparativos que deberían salir bien. Pero Borgli no hace películas “lindas”. Su sello es la incomodidad, la obsesión por la imagen, la validación externa y la autodestrucción emocional.

El film cuenta con la producción de Ari Aster, lo que ya anticipa una mezcla de ansiedad, sátira y desorden psicológico. Y tanto Zendaya como Pattinson vienen explorando personajes complejos y emocionalmente intensos, por lo que el dúo promete una química cargada de tensión.

El reparto secundario incluye a Mamoudou Athie, Alana Haim y Hailey Gates, figuras que suelen encajar bien en relatos incómodos, extraños y de humor ácido.

El primer póster de "The Drama" ya encendió la conversación en redes: Zendaya y Robert Pattinson aparecen mostrando sus anillos de compromiso , una imagen que despertó intriga y alimentó teorías sobre el tono oscuro de la película.

Para potenciar el impacto, la producción llevó la campaña un paso más allá y publicó un aviso de compromiso en The Boston Globe, presentado como si la boda de Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Pattinson) fuera completamente real. Una estrategia de marketing que reforzó el misterio alrededor del film.

El tráiler con Zendaya y Pattinson

El primer avance evita revelar la causa del desastre, pero deja claro que algo se rompe. Zendaya y Pattinson aparecen incómodos mientras posan para las fotos de la boda, pero entre los flashes se intercalan imágenes frenéticas del gran día: miradas tensas, caos en la fiesta y hasta el novio con la nariz ensangrentada. La canción “I Love You Always Forever” suena de fondo, pero en vez de alivio genera un contraste perturbador.

Cuándo se estrena “The Drama”

The Drama llegará a los cines el 29 de mayo de 2026 y ya se perfila como una de las películas más comentadas del año.