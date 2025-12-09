Una película argentina ingresa al ranking de las 10 mejores del 2025, según la revista Time

Cada fin de año, la revista Time presenta su lista con los diez estrenos más destacados de 2025. En esta oportunidad, el ranking es destacado por su diversidad , reuniendo producciones que van desde la comedia experimental hasta dramas históricos y thrillers de gran impacto. Una de las incorporaciones más relevantes es la de la película dirigida por el argentino Luis Ortega, “El jockey”, la única película latinoamericana del ranking.

Link para ver Spotify Wrapped 2025: cómo hacerlo desde la app y ver el resumen del año

YouTube reveló la lista de tendencias 2025: cuáles son las canciones más populares y los creadores más vistos

En el primer puesto se ubica Nouvelle Vague (Nueva Ola) , la propuesta de Richard Linklater que funciona como un homenaje al influyente movimiento cinematográfico francés de finales de los años 50 y 60. En esta producción, Guillaume Marbeck interpreta al reconocido director Jean-Luc Godard. La película, filmada en blanco y negro, combina humor y una mirada amorosa hacia el arte, celebrando el momento en que esta industria transformó para siempre el cine de autor.

El segundo lugar es para El acusado y el espía , la película de Roman Polanski que revive el caso Dreyfus. Jean Dujardin encarna al oficial Picquart, quien se propone demostrar la inocencia del capitán Alfred Dreyfus ante una sociedad marcada por prejuicios, conspiraciones y desinformación. Aunque fue estrenada previamente en otros mercados, su llegada a Estados Unidos en 2025 resonó fuertemente por la vigencia de los temas que aborda.

En el tercer lugar se ubica Luna Azul , confirmando a Richard Linklater como uno de los cineastas más versátiles del año. El film es un retrato íntimo que se desarrolla durante una única noche y se centra en el letrista Lorenz Hart (interpretado por Ethan Hawke), autor de éxitos como My Funny Valentine. Linklater escoge el punto más bajo en la vida de Hart: la noche de estreno de ¡Oklahoma!, el primer gran éxito de su colaborador Richard Rodgers sin él, con Hart sumido en el alcoholismo y la depresión.

La película se perfila como una fuerte candidata en la próxima temporada de premios.

4. Valor sentimental (Sentimental Value)

Valor sentimental, del director noruego Joachim Trier (La peor persona del mundo), ocupa el cuarto puesto con una comedia dramática centrada en la herencia emocional y los vínculos familiares. Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas interpretan a dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben lidiar con su padre cineasta, a quien da vida el aclamado Stellan Skarsgård.

Embed - Valor sentimental, de Joachim Trier | Tráiler Español | Estreno en cines el 5 de diciembre de 2025

5. Un día con Peter Hujar (Peter Hujar’s Day)

En el quinto lugar aparece Un día con Peter Hujar, dirigida por Ira Sachs. Este es un retrato íntimo sobre el célebre fotógrafo estadounidense, Peter Hujar, se construye a partir de una entrevista real realizada en 1974. Con Ben Whishaw como protagonista, la película sigue un día completo de su vida para reflexionar sobre el origen de las obras artísticas y su legado.

Embed - Trailer de Peter Hujar's Day subtitulado en español (HD)

6. Un buen ladrón (Roofman)

Roofman, dirigida por Derek Cianfrance, ocupa la sexta posición . El film sigue a Jeffrey Manchester, un delincuente real apodado "El hombre del techo" que asaltó más de 45 locales de McDonald’s trepando a los techos. Interpretado por Channing Tatum, la trama se enfoca en su deseo de reinventarse y construir una nueva vida tras esconderse en una juguetería y conocer un interés amoroso encarnado por Kirsten Dunst.

Embed - UN BUEN LADRÓN Trailer (2025) SUBTITULADO / Roofman Trailer SUBTITULADO [HD] Channing Tatum

7. Pecadores (Sinners)

En el séptimo puesto aparece Pecadores, de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel. Ambientada en 1932, narra el regreso de dos hermanos gemelos al delta del Misisipi tras la Primera Guerra Mundial. Su sueño de abrir un club de blues se ve alterado con la llegada de tres músicos, desatando una historia política, terrorífica y simbólica que utiliza la figura de los vampiros como metáfora del racismo y la violencia.

Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Subtitulado

8. Mente maestra (The Mastermind)

El octavo lugar es para Mente maestra, de Kelly Reichardt. Protagonizada por Josh O’Connor, la película se aparta del típico relato de robos para centrarse en las motivaciones y fracasos de su protagonista. Ambientada en los años setenta, sigue a un ladrón de arte que intenta justificarse ante su esposa mientras lidia con un profundo vacío personal. Este enfoque íntimo, que se centra más en la falta de autoconciencia del ladrón que en el acto criminal en sí.

Embed - Trailer de The Mastermind subtitulado en español (HD)

9. El jockey (Kill the Jockey)

El noveno puesto de la lista es para el film del director argentino Luis Ortega, El jockey (estrenada en 2024, pero destacada este año). Protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, la trama inicia tras un accidente, cuando un jockey alcohólico despierta sin memoria y adopta la identidad de una mujer llamada Dolores. La cinta combina erotismo, humor y una apuesta visual arriesgada, con una destacada participación de Úrsula Corberó, desafiando las reglas de la realidad hasta rozar lo poético.

Embed - EL JOCKEY (2024) • Trailer Oficial

10. Uno de esos días (One of Them Days)

El décimo puesto lo ocupa Uno de esos días, una comedia dirigida por Lawrence Lamont y escrita por Syreeta Singleton. Keke Palmer y SZA dan vida a dos amigas en Los Ángeles que, tras descubrir que el novio de una de ellas malgastó el dinero, deben reunir $1.500 dólares en un solo día para evitar el desalojo. Entre intentos desesperados y situaciones desbordantes, la película ofrece humor y una sutil crítica social, causando gran impacto en su fin de semana de estreno en salas de Estados Unidos.