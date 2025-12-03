Link para ver Spotify Wrapped 2025: cómo hacerlo desde la app y ver el resumen del año

La app de música por streaming te presenta las canciones y los artistas que más escuchaste este año, además de contenido exclusivo para compartir en redes sociales.

Spotify lanzó el Wrapped 2025, en el que los usuarios pueden descubrir las canciones y los artistas que más escucharon durante el año. El artista puertorriqueño Bad Bunny fue el más escuchado a nivel global, informó la compañía de streaming.

Link para ver Spotify Wrapped 2025 A partir de este miércoles 3 de diciembre, los usuarios pueden acceder a su experiencia personalizada de Spotify Wrapped 2025 (clic) exclusivamente en la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android). Hay que asegurarse que la aplicación Spotify esté actualizada a la última versión para poder acceder.

En el Wrapped podés ver las estadísticas de uso de Spotify a lo largo de los últimos meses en forma de historias como si fuera Instagram.

Spotify Wrapped 2025 Spotify Wrapped 2025 Web Cada diapositiva podés compartirla con otras personas a través de apps como WhatsApp, TikTok, X o Instagram. Además, se suma un video especial del artista más escuchado, revelando contenido exclusivo.

Spotify creará automáticamente nuevas listas de reproducción personalizadas formadas por las canciones más escuchadas, así podés disfrutarlas cuando quieras.