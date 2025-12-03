3 de diciembre de 2025 - 10:10

Link para ver Spotify Wrapped 2025: cómo hacerlo desde la app y ver el resumen del año

La app de música por streaming te presenta las canciones y los artistas que más escuchaste este año, además de contenido exclusivo para compartir en redes sociales.

Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025

Spotify lanzó el Wrapped 2025, en el que los usuarios pueden descubrir las canciones y los artistas que más escucharon durante el año. El artista puertorriqueño Bad Bunny fue el más escuchado a nivel global, informó la compañía de streaming.

Link para ver Spotify Wrapped 2025

A partir de este miércoles 3 de diciembre, los usuarios pueden acceder a su experiencia personalizada de Spotify Wrapped 2025 (clic) exclusivamente en la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android). Hay que asegurarse que la aplicación Spotify esté actualizada a la última versión para poder acceder.

En el Wrapped podés ver las estadísticas de uso de Spotify a lo largo de los últimos meses en forma de historias como si fuera Instagram.

Cada diapositiva podés compartirla con otras personas a través de apps como WhatsApp, TikTok, X o Instagram. Además, se suma un video especial del artista más escuchado, revelando contenido exclusivo.

Spotify creará automáticamente nuevas listas de reproducción personalizadas formadas por las canciones más escuchadas, así podés disfrutarlas cuando quieras.

Qué muestra Spotify Wrapped 2025

Los usuarios pueden conocer:

  • Artistas, canciones, álbumes y géneros más escuchados: un resumen detallado de las preferencias musicales del año.
  • Minutos totales de escucha: un indicador de cuánto tiempo se ha dedicado a la música.
  • Comparativas con otros usuarios: métricas que muestran cuánto hemos escuchado a un artista en comparación con la media global.
  • Podcasts: estadísticas de los podcasts más escuchados y tiempo total dedicado a ellos.
Spotify Wrapped: artistas más escuchados a nivel global en 2025

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida
