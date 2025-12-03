Link para ver Spotify Wrapped 2025: cómo hacerlo desde la app y ver el resumen del año

Spotify lanzó el Wrapped 2025, en el que los usuarios pueden descubrir las canciones y los artistas que más escucharon durante el año. El artista puertorriqueño Bad Bunny fue el más escuchado a nivel global, informó la compañía de streaming.
La app de música por streaming te presenta las canciones y los artistas que más escuchaste este año, además de contenido exclusivo para compartir en redes sociales.
Spotify lanzó el Wrapped 2025, en el que los usuarios pueden descubrir las canciones y los artistas que más escucharon durante el año. El artista puertorriqueño Bad Bunny fue el más escuchado a nivel global, informó la compañía de streaming.
A partir de este miércoles 3 de diciembre, los usuarios pueden acceder a su experiencia personalizada de Spotify Wrapped 2025 (clic) exclusivamente en la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android). Hay que asegurarse que la aplicación Spotify esté actualizada a la última versión para poder acceder.
En el Wrapped podés ver las estadísticas de uso de Spotify a lo largo de los últimos meses en forma de historias como si fuera Instagram.
Cada diapositiva podés compartirla con otras personas a través de apps como WhatsApp, TikTok, X o Instagram. Además, se suma un video especial del artista más escuchado, revelando contenido exclusivo.
Spotify creará automáticamente nuevas listas de reproducción personalizadas formadas por las canciones más escuchadas, así podés disfrutarlas cuando quieras.
Los usuarios pueden conocer: