Internet en Argentina: 8 de cada 10 hogares tienen acceso fijo y más de un tercio navega a más de 100 Mbps

La conexión a internet es casi un servicio básico en el hogar como el agua o la electricidad en nuestro país. Al menos eso revelan los números de penetración del acceso hogareño del informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE)

La investigación realizada por el organismo releva el estado de la conectividad y la infraestructura de internet en el país y este sondeo deja en evidencia que la situación ha ido mejorando cada año.

Los datos más llamativos están relacionados con la velocidad de conexión y el crecimiento de los accesos más rápidos. Así, se observa que casi 4 de 10 hogares navega a una velocidad que supera los 100 Mbps, mientras que el 15,39% lo hace a más de 300 Mbps. Este dato no solo indica las preferencias en los hogares sino también la mejora del acceso en todo el país a servicios que ofrecen mayores velocidades.

En tanto, el 23,54% de los hogares tienen velocidades de conexión de entre 50 Mbps y 100 Mbps y solo un 14,79% está entre 20 Mbps y 50 Mbps.

Aunque las cifras revelan buenas tasas de velocidad de conexión, todo depende del poder económico de los hogares para pagar el servicio. Por esta razón, en la otra punta de la muestra se ve que casi un 25% de los hogares tiene acceso a velocidades bajas de conexión, que son las más económicas. En concreto, 14,32% de los hogares con acceso fijo cuenta con velocidades de entre 6 Mbps y 20 Mbps y un 9,72% dispone de una conexión de menos de 6 Mbps.

No hay secreto en los números: el precio del servicio es el que define en cada casa cuánta velocidad se elegirá. El informe señala así que 54% de hogares encuestados no mejora su velocidad de conexión porque considera que los costos son elevados. Otras razones son minoritarias, como afirma que se no necesita más de lo que tiene (18%) o que su proveedor no le ofrece un servicio con mejor opción de velocidad (11%).

Ajustando el presupuesto

El informe también destaca en detalle las razones por las que un hogar con posibilidad de acceder a servicio de fibra óptica -que posibilita mayores velocidad de conexión- no lo hace. Otra vez el costo es la principal razón para 41% de los encuestados. Le siguen la fidelidad y conformidad con el servicio que tienen (34%) y, en menor medida, la imposibilidad de realizar la instalación (18%) y otros motivos no especificados (8%).

En la última edición del CABASE Internet Index, el costo promedio del servicio de internet fijo en Argentina es de $35.603. Si se compara ese monto con el nivel de ingreso promedio por hogar, el costo del servicio a internet alcanza el 3%. Ese promedio de gasto indica una mejora respecto de mayo de 2024 cuanto el costo de acceso internet representaba el 4% de los ingresos promedios en un hogar argentino.

Datos de conexión a internet en Argentina, primer semestre 2025 La conexión fija en el hogar es la "reina" de los accesos a internet en el país. imagen generada por IA

“Que el peso relativo del servicio se haya reducido al 3% es una señal positiva, pero no suficiente si queremos llegar a conectar al cien por ciento de los hogares y lograr la universalización del acceso a la conectividad a internet, tomando en cuenta que con el nivel de penetración que ya logramos, todo indica que ese 17,4% de los hogares que falta conectar son los de menores ingresos y los de las localidades más pequeñas”, afirmó en el informe Ariel Graizer, presidente de CABASE.

Que el acceso a internet sea un servicio asequible tiene impacto directo en el desarrollo económico y social de las personas. Por esta razón es que la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la ONU definió el Umbral de Asequibilidad. El organismo estableció como objetivo de 2025 que los costos de servicios de banda ancha de nivel básico deben representar menos del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita, una porcentaje que fue bajando si se tiene en cuenta que hasta 2018 estuvo fijado en un 5%.

La cifra de la ONU revela que Argentina ha mejorado, pero aún no lo suficiente y el desafío no es fácil frente a la constante incertidumbre económica que atraviesa nuestro país.

Mendoza, la más conectada

A diferencia de los costos, los números de conexión son más consistentes y optimistas. Por ejemplo, el informe revela que 73% de los hogares con internet fijo tiene actualmente disponible al menos un proveedor de fibra óptica en su zona, cifra que asciende 4% respecto a la medición del año pasado. También 57% de los encuestados manifestó conocer más de un proveedor de fibra óptica en su zona, frente al 52% registrado en 2024.

El número total revela que la penetración de los servicios de conectividad fija llega al 82,6% de los hogares.

CABASE INTERNET INDEX 2025 Primer semestre 2025 Porcentaje de conexión por fibra óptica en las principales regiones del país. Internet Index CABASE 2025

Mendoza, junto a CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ha profundizado su acceso a internet. El 52,5% de los hogares conectados en esos 5 distritos accede mediante fibra óptica, que es la mejor tecnología de conexión. Le siguen con 21,9% el cablemódem, 18,1% con conexiones inalámbricas, 4,8% a través de ADSL y 2,8% utiliza conectividad satelital.

“Estos datos, que dan cuenta del crecimiento sostenido de las redes de fibra óptica al hogar (FTTH) y la cantidad de hogares pasados, muestran claramente que a pesar del contexto económico y la incertidumbre, la industria ha mantenido las inversiones en nuevas redes, especialmente en el interior del país, de la mano de ISPs chicos y medianos que operan en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos”, destacó Graizer.

Al infinito y más allá

La inversión y desarrollo de fibra óptica permite tener el ancho de banda que requiere un hogar conectado actualmente y eso se debe al impulso que han dado “más de 1.500 grandes y medianos operadores, PyMEs y cooperativas del sector han sostenido con inversiones en infraestructura y mucho esfuerzo”, según CABASE.

Vamos bien, pero podemos estar mejor, según Ariel Graizer: “Los datos (...) nos dicen que a pesar de las enormes dificultades que hemos debido enfrentar en 2025, tanto a nivel macro como en la afectación del poder adquisitivo de las familias, hemos logrado avances importantísimos en materia de calidad de la conectividad en argentina, con mayor penetración de la fibra óptica y mayores velocidades de conexión en los hogares”.

OPINIÓN

Rápido y furioso

La velocidad de internet se ha incrementado a la par de las ofertas para dar el salto de calidad casi por el mismo precio, y así aprovechamos las promociones para pasar a 100 Mbps o a 300 Mbps. ¿Necesitamos hoy esa velocidad en el hogar? No ¿La queremos? Sí. Y es que esta vez la variable ya no debe ser lo que hacemos con la conexión a internet que tenemos sino lo que potencialmente podemos hacer con un mejor ancho de banda.

La expansión de la fibra óptica, la multiplicidad de operadores y la variedad de opciones en el costo hacen que podamos elegir cómodamente cómo conectarnos y navegar por internet.

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi oficina fácil y rápido La fibra gana espacio y mejora la conexión a internet en los hogares argentinos.

Así, un hogar conectado al internet de las cosas deja de sonar a proyecto futurista para ser una iniciativa actual que puede arrancar con un par de lámparas WiFi y escalar hasta conseguir una casa inteligente en la cual trabajar, estudiar y vivir.

El informe de CABASE -que contempla el primer semestre de 2025- coincide con los datos recientes del Indec que demuestra que Argentina (y Mendoza en particular) está avanzando hacia una conectividad de calidad. Sin embargo, para ver el panorama completo no hay que dejar de luchar por tarifas accesibles porque avanzamos en calidad técnica pero no la equidad de acceso.

Para que la promesa de un “hogar conectado” llegue realmente a la mayoría, necesitamos que el costo deje de ser una barrera. Mientras tanto, celebramos los números y miramos de reojo a la próxima factura.