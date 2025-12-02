Tras 6 años de ausencia, un gigante chino vuelve a la Argentina con sus celulares premium

Después de seis años de ausencia en el mercado local de smartphones, Huawei vuelve oficialmente a la Argentina . Y lo hará con una estrategia ambiciosa: recuperar terreno con sus dispositivos más avanzados, encabezados por la nueva serie HUAWEI Pura 80 , reconocida a nivel global por su desempeño fotográfico y su innovación tecnológica. La fecha elegida para el regreso es el 15 de diciembre , cuando comenzará la preventa a través de Mercado Libre junto con una línea completa de productos del ecosistema de la marca.

Aunque Huawei nunca dejó de operar en el país —manteniéndose activa en rubros como telecomunicaciones, infraestructura de redes, cloud y wearables— sí se alejó del negocio de smartphones debido a las restricciones globales que golpearon a la compañía desde 2019. Sin embargo, en 2025 decidió retomar el rumbo, volver a competir y apostar fuerte por un segmento que conoce a la perfección.

El regreso estará liderado por los HUAWEI Pura 80 Series , una familia de smartphones que ya llegó con elogios desde mercados como Europa y Asia, en donde fue posicionada como una de las líneas más avanzadas del mundo. El caso más emblemático es el Pura 80 Ultra , hoy catalogado por DXOMARK como el smartphone con la mejor cámara del mundo gracias a un sistema fotográfico revolucionario.

En un contexto donde los usuarios argentinos buscan dispositivos premium capaces de competir con los modelos de Samsung, Apple y Xiaomi, Huawei reaparece con un producto que apunta directamente al segmento más exigente. Su diferencial: cámaras que rivalizan con equipos réflex, resistencia mejorada y velocidad de carga que supera a buena parte de sus competidores.

El punto más fuerte de la nueva serie es su sistema de cámaras, alimentado por tecnologías exclusivas desarrolladas por Huawei en los últimos años. El Pura 80 Ultra , emblema de la línea, incorpora una Cámara HDR de Ultra Iluminación , capaz de absorber un nivel de luz superior al de cualquier smartphone actual. Esto se traduce en fotografías más limpias, brillantes y con mejor contraste incluso en entornos de baja iluminación.

Una de las innovaciones más llamativas es su Cámara Telefoto Dual Alternable, una tecnología inédita en un dispositivo móvil que incluye dos lentes telefoto dentro del mismo módulo. El resultado: un zoom óptico de 10 aumentos con una nitidez que antes solo era posible en cámaras profesionales, lo que marca un antes y un después en fotografía móvil.

A esto se suma el sistema Ultra Chroma, capaz de captar 1.5 millones de canales espectrales, lo que permite reproducir colores con un nivel de precisión que supera incluso lo que percibe el ojo humano. El resultado son imágenes hiperrealistas con un nivel de fidelidad del color pocas veces visto en un teléfono.

En cuanto a resistencia, Huawei vuelve a marcar diferencia con su Kunlun Glass de segunda generación, un cristal 20 veces más resistente a las caídas en comparación con un vidrio convencional. En el caso del Pura 80 Ultra, el nuevo Crystal Armour Kunlun Glass sube aún más la apuesta: es hasta 25 veces más resistente a caídas y 16 veces a arañazos, posicionándose entre los materiales más robustos del sector.

En batería y carga, la serie apuesta por la tecnología HUAWEI SuperCharge, alcanzando hasta 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica en los modelos Ultra y Pro, garantizando tiempos de recarga notablemente más bajos que la media del mercado.

El rol de la inteligencia artificial también se siente en fotografía con funciones como Instantánea Ultrarrápida, que captura objetos en movimiento sin barrido gracias al sistema XD Motion y a la doble exposición del sensor.

Otras herramientas impulsadas por IA, como Mejor Expresión y Eliminar Objeto, permiten elegir automáticamente el mejor gesto entre varias fotos o borrar elementos indeseados con un solo toque, reforzando la apuesta por el procesamiento inteligente de imágenes.

PURA 80 PRO A esto se suma el sistema Ultra Chroma, capaz de captar 1.5 millones de canales espectrales. Huawei

Más que smartphones: un ecosistema completo para competir en 2025

Huawei no solo regresa con teléfonos. El desembarco incluirá también tablets, audífonos TWS, smartwatches y routers, una estrategia que apunta a restablecer la presencia del ecosistema completo de la marca en el país. Esto permitirá a los usuarios aprovechar funciones propias del entorno Huawei, como Super Dispositivo, SuperHub, GoPaint, HUAWEI Notas y herramientas avanzadas de productividad.

El anuncio también coincide con el crecimiento global de los wearables de Huawei, especialmente la reciente WATCH GT 6 Series, que incorpora mediciones deportivas y de salud de última generación, lo que muestra que la compañía sigue invirtiendo fuertemente en el rubro de relojes inteligentes.

Los productos ya pueden encontrarse en preventa en Mercado Libre hasta el 15 de diciembre, fecha oficial del lanzamiento local. Con esta vuelta al mercado argentino, Huawei busca recuperar su posición como uno de los referentes tecnológicos del país, apelando a un catálogo robusto, innovación real y un ecosistema integrado que hoy vuelve a competir de igual a igual con los grandes jugadores del sector.