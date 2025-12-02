Galaxy Z TriFold: así es el nuevo plegable triple con el que Samsung quiere reiniciar la innovación móvil

Samsung lo hizo de nuevo. Tras años de liderar la categoría de teléfonos plegables , la compañía surcoreana presentó oficialmente el Galaxy Z TriFold , un dispositivo que no solo suma un pliegue más, sino que propone una nueva forma de entender la productividad, la creatividad y el entretenimiento móvil . Su innovación principal es tan simple como revolucionaria: un smartphone capaz de desplegarse dos veces hasta convertirse en una enorme pantalla de 10 pulgadas, la más grande vista en un teléfono Galaxy .

Ese espacio adicional transforma al TriFold en algo más que un equipo premium: es un híbrido entre teléfono, tablet y estación de trabajo , compacto al cerrar, potente al abrirse y sorprendente en cada uso. Desde Samsung lo describen como “la forma de lo que viene en la innovación móvil” , y no parece exagerado. Se trata, probablemente, del plegable más ambicioso diseñado hasta hoy.

La presentación estuvo acompañada por palabras de TM Roh, presidente de Samsung DX, quien resaltó que el nuevo dispositivo “resuelve el desafío más persistente de la industria móvil: equilibrar portabilidad, rendimiento prémium y productividad real”. En otras palabras, el TriFold busca ser un “todo en uno” para usuarios que viven entre videollamadas, trabajo remoto, diseño, streaming y tareas multitarea intensivas.

Samsung lleva más de diez años investigando, experimentando y optimizando tecnologías plegables. Cada iteración —desde el Galaxy Fold original hasta la línea Z Flip— ha servido para aprender de los usuarios, mejorar materiales, refinar bisagras y resolver problemas que parecían imposibles hace una década. Ese camino desemboca ahora en el TriFold , un modelo que combina todas esas lecciones en un formato totalmente nuevo.

Con cámara de 200 MP y batería de 5.600 mAh, Samsung busca llevar la productividad y el entretenimiento móvil al siguiente nivel.

Su mecanismo de doble pliegue utiliza un diseño hacia adentro que protege la enorme pantalla principal cuando el equipo está cerrado. Para lograrlo, Samsung desarrolló una bisagra renovada llamada Armor FlexHinge , con dos piezas de tamaños distintos que funcionan de manera sincronizada para soportar el peso, los movimientos y la estructura general del dispositivo. El usuario no lo ve, pero lo siente: la apertura es firme, suave y precisa, sin crujidos ni sensación de fragilidad.

La ingeniería continúa también en los materiales elegidos. El chasis incorpora titanio en los componentes más expuestos y un marco reforzado con Advanced Armor Aluminum, una aleación liviana pero altamente rígida. La parte trasera combina polímeros con fibra de vidrio y cerámica, lo que mejora la resistencia sin sumar volumen. Todo esto permite que, pese a ser un triple plegable, el teléfono ofrezca un perfil de apenas 3,9 mm en su punto más delgado.

A ese cuerpo optimizado se suma el motor interno: una versión personalizada del Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, fabricado para sostener cargas de IA complejas, múltiples apps activas y procesos demandantes. En materia de batería, Samsung decidió distribuir las celdas en cada uno de los paneles del TriFold, alcanzando una capacidad total de 5.600 mAh, la más grande en la historia de un plegable de la marca. Con carga superrápida de 45 W, promete acompañar jornadas completas de trabajo y entretenimiento sin sufrir por la autonomía.

La cámara tampoco se queda atrás: un sensor principal de 200 megapíxeles apunta a mantener la calidad insignia dentro de un formato que, por diseño, suele enfrentar compromisos. Samsung busca evitarlo, posicionando al TriFold como un verdadero “ultra teléfono”.

sansung tri fold2 El Galaxy Z TriFold sorprende con un perfil ultradelgado de apenas 3,9 mm desplegado, combinando ingeniería de precisión y portabilidad inédita en un plegable triple. Samsung

Un Samsung con multitarea y potencia hecha para la era de la IA

Si hay un punto donde el Galaxy Z TriFold marca diferencia es en su pantalla. Al abrirlo por completo se despliega un panel Dynamic AMOLED 2X de 10 pulgadas, lo suficientemente grande como para trabajar como si estuviéramos frente a tres smartphones de 6,5 pulgadas unidos. Esa superficie permite ejecutar y reorganizar apps con fluidez, acceder a múltiples ventanas, ver documentos en vertical sin esfuerzo y diseñar flujos de trabajo personalizados.

Ejemplos sobran: un arquitecto puede analizar un plano, redactar una propuesta y calcular medidas simultáneamente; un profesional de marketing puede revisar estadísticas, editar un video y responder mensajes sin cerrar nada; un estudiante puede leer un PDF, escribir apuntes y participar en un chat grupal al mismo tiempo. Todo, sin una computadora de por medio.

Un elemento clave es que el TriFold incorpora por primera vez Samsung DeX independiente. Es decir, no hace falta conectarlo a un monitor externo para activar la interfaz de escritorio. De un toque se despliegan hasta cuatro espacios de trabajo, cada uno capaz de manejar cinco apps en paralelo. Y si el usuario quiere aún más, siempre puede conectar una pantalla adicional en Modo Expandido, arrastrar apps de un panel al otro y sumar teclado y mouse Bluetooth.

De fondo, la suite Galaxy AI potencia cada función pensada para el TriFold. Herramientas como Photo Assist, con edición generativa y creación de imágenes a partir de bocetos, ahora se expanden en una pantalla que permite ver comparaciones “antes y después” sin cambiar de vista. En el navegador Samsung Internet, Browsing Assist resume páginas o traduce contenidos de inmediato.

Y el complemento estrella es Gemini Live, una experiencia de IA multimodal que entiende lo que el usuario ve, dice y toca. Si la cámara apunta a una habitación, Gemini puede recomponerla con sugerencias de diseño; si se muestran muestras de colores y un catálogo, el asistente recomienda combinaciones; si el usuario está leyendo una página web, puede hacer preguntas contextuales sin cambiar de aplicación. La interacción fluye en tiempo real y se integra al trabajo multitarea sin interrupciones.

samsung trifold3 Su diseño triple plegable combina portabilidad y potencia, con un marco reforzado en titanio y aluminio de alta resistencia. Samsung

Una pantalla pensada para la experiencia cinematográfica

La otra cara del TriFold es su propuesta para el entretenimiento. La enorme pantalla principal de 10 pulgadas permite disfrutar películas, series y videos con calidad superior, mientras que el contenido se beneficia de la reducción del pliegue central, que ahora es más discreto y menos perceptible. La tasa de refresco de 120 Hz y el brillo de hasta 1600 nits aseguran fluidez y claridad incluso al aire libre.

La pantalla externa no se queda atrás: ofrece hasta 2600 nits, ideal para uso diario sin necesidad de abrir el complejo sistema de pliegues. Al cerrarse, el equipo vuelve a ser un smartphone estilizado, manejable y fácil de guardar en cualquier bolsillo.

YouTube también aprovecha el formato: se puede ver un video y, al mismo tiempo, leer comentarios o navegar entre otros contenidos sin cerrar la reproducción. Ese equilibrio entre uso expandido y portabilidad es uno de los pilares que Samsung buscó destacar desde el comienzo.

Disponibilidad y beneficios

El Galaxy Z TriFold debutará primero en Corea el 12 de diciembre de 2025, para luego llegar a mercados como China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, aunque no se sabe cuando llegará a la Argentina.

Como beneficio adicional, Samsung ofrecerá a los compradores una prueba de 6 meses de Google AI Pro, que incluye almacenamiento en la nube de 2 TB y acceso a funciones avanzadas como la generación de video con Veo3. Además, suma un descuento único del 50% en la reparación de pantalla, un gesto clave considerando la naturaleza de este tipo de dispositivos.