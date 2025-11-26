Samsung pidió actualizar sus smartphones para protegerlos de múltiples errores: cómo hacerlo, paso a paso

Samsung inició la distribución de su esperado parche de seguridad de noviembre de 2025, una actualización que ya comenzó a llegar a numerosos dispositivos Galaxy en diferentes mercados del mundo y que forma parte del refuerzo de protección implementado por la compañía frente a diversas vulnerabilidades detectadas en sus equipos
El último parche de Samsung se enfoca en mejorar la seguridad y estabilidad de los dispositivos Galaxy. La actualización corrige más de 25 errores, entre ellas dos críticas que podían permitir accesos remotos a información sensible, e incorpora soluciones específicas para procesadores Exynos y software propio, sin añadir nuevas funciones ni cambios visuales. La compañía instó a los usuarios a instalarla en sus smartphones lo antes posible debido a la gravedad de los errores solucionados y al alcance de la nueva versión.
Mejoras de seguridad en múltiples modelos
Según los comunicados oficiales, la cantidad de mejoras varía según el modelo: los dispositivos recientes como el Galaxy A17 5G reciben hasta 45 correcciones, mientras que los plegables Fold y Flip y las series S incorporan alrededor de 40 soluciones de seguridad.
Entre las fallas resueltas destacan dos vulnerabilidades críticas que podrían haber permitido accesos remotos no autorizados, comprometiendo datos personales y contraseñas. También se corrigieron 23 fallas de alto nivel identificadas por Google y se abordaron problemas específicos de los chips Exynos y del software de Samsung, con 11 parches para los procesadores y 9 SVE fixes para la capa personalizada.
El tamaño del paquete varía entre 350 MB y 500 MB según el dispositivo, sin incluir cambios visuales ni nuevas funciones. Los primeros modelos en recibir la actualización fueron el Galaxy A17 5G, los Z Fold 6 y 7, los Z Flip 6 y 7, las series S23, S24 y S25, y la Galaxy Tab S11. El despliegue comenzó en Corea del Sur y Vietnam, y se expandirá al resto del mundo.
Cómo actualizar
Actualizar es sencillo: basta con ingresar a Configuración, elegir “Actualización de software”, tocar “Descargar e instalar” y esperar al reinicio del dispositivo. Tras completarse, los equipos contarán con las protecciones necesarias frente a las vulnerabilidades detectadas.