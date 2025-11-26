26 de noviembre de 2025 - 21:35

Samsung pidió actualizar sus smartphones para protegerlos de múltiples errores: cómo hacerlo, paso a paso

Samsung publicó su actualización de noviembre para corregir 25 errores de seguridad, incluidas dos fallas críticas que exponían datos personales.

Samsung inició la distribución de su esperado parche de seguridad de noviembre de 2025.

Por Redacción

Samsung inició la distribución de su esperado parche de seguridad de noviembre de 2025, una actualización que ya comenzó a llegar a numerosos dispositivos Galaxy en diferentes mercados del mundo y que forma parte del refuerzo de protección implementado por la compañía frente a diversas vulnerabilidades detectadas en sus equipos

El último parche de Samsung se enfoca en mejorar la seguridad y estabilidad de los dispositivos Galaxy. La actualización corrige más de 25 errores, entre ellas dos críticas que podían permitir accesos remotos a información sensible, e incorpora soluciones específicas para procesadores Exynos y software propio, sin añadir nuevas funciones ni cambios visuales. La compañía instó a los usuarios a instalarla en sus smartphones lo antes posible debido a la gravedad de los errores solucionados y al alcance de la nueva versión.

Mejoras de seguridad en múltiples modelos

Según los comunicados oficiales, la cantidad de mejoras varía según el modelo: los dispositivos recientes como el Galaxy A17 5G reciben hasta 45 correcciones, mientras que los plegables Fold y Flip y las series S incorporan alrededor de 40 soluciones de seguridad.

La actualización de Samsung corrige más de 25 errores

Entre las fallas resueltas destacan dos vulnerabilidades críticas que podrían haber permitido accesos remotos no autorizados, comprometiendo datos personales y contraseñas. También se corrigieron 23 fallas de alto nivel identificadas por Google y se abordaron problemas específicos de los chips Exynos y del software de Samsung, con 11 parches para los procesadores y 9 SVE fixes para la capa personalizada.

El tamaño del paquete varía entre 350 MB y 500 MB según el dispositivo, sin incluir cambios visuales ni nuevas funciones. Los primeros modelos en recibir la actualización fueron el Galaxy A17 5G, los Z Fold 6 y 7, los Z Flip 6 y 7, las series S23, S24 y S25, y la Galaxy Tab S11. El despliegue comenzó en Corea del Sur y Vietnam, y se expandirá al resto del mundo.

Cómo actualizar

Actualizar es sencillo: basta con ingresar a Configuración, elegir “Actualización de software”, tocar “Descargar e instalar” y esperar al reinicio del dispositivo. Tras completarse, los equipos contarán con las protecciones necesarias frente a las vulnerabilidades detectadas.

