25 de noviembre de 2025 - 19:23

El Polo TIC Mendoza, finalista en los Premios Sadosky 2025 por su proyecto educativo Maker Day

La iniciativa mendocina compite en la categoría Innovación en el Ámbito Regional. Los ganadores se conocerán mañana en Buenos Aires.

Maker Day

Foto:

Cortesía
Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

El Polo TIC Mendoza fue seleccionado como finalista de los Premios Sadosky 2025, el reconocimiento nacional que distingue cada año a los proyectos, instituciones y empresas más relevantes del ecosistema tecnológico argentino. La nominación se da en la categoría Innovación en el Ámbito Regional, gracias al Maker Day, una iniciativa que promueve habilidades tecnológicas y colaborativas entre jóvenes de distintos departamentos de la provincia

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) anunció a los finalistas de esta edición, que reunió casi 150 postulaciones provenientes de empresas, startups, instituciones educativas, cámaras y organizaciones de todo el país. Los ganadores se conocerán mañana, 26 de noviembre, en La Rural, durante una ceremonia que reunirá a la comunidad tecnológica para celebrar el talento y la creatividad nacionales.

Maker Day: creatividad, tecnología y comunidad educativa

El proyecto por el cual el Polo TIC Mendoza fue nominado es el Maker Day, una iniciativa organizada de forma conjunta por el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, la empresa Nómade Makerspace (socia del Polo) y la institución. La propuesta busca acercar habilidades del siglo XXI a estudiantes secundarios de toda la provincia, articulando el ecosistema público-privado con la comunidad educativa.

La edición 2025 se desarrolló simultáneamente en Ciudad de Mendoza y San Rafael, con la participación de alrededor de 2800 jóvenes. Durante dos jornadas intensivas, las y los estudiantes participaron en actividades que combinan creatividad, innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas. La agenda incluyó charlas motivadoras, desafíos interactivos y espacios de encuentro con especialistas del mundo maker. El objetivo es claro: inspirar a los jóvenes, promover la experimentación y convertir ideas en proyectos con impacto real.

Mendoza en la agenda nacional de la innovación

La nominación del Polo TIC Mendoza vuelve a ubicar a la provincia dentro de los proyectos tecnológicos destacados del país. El Polo, que articula esfuerzos entre el sector público, privado y académico, participa con una iniciativa centrada en formación e innovación educativa.

Los Premios Sadosky reconocen desarrollos en distintas áreas —desde innovación regional hasta talento e inclusión— y mañana, en Buenos Aires, se conocerán los ganadores y el tradicional Sadosky de Oro. Para Mendoza, la presencia del Polo en esta instancia es un reconocimiento al trabajo que impulsa para acercar la tecnología a las nuevas generaciones.

