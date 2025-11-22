PlayStation Plus ajusta su biblioteca: los juegos que desaparecerán para siempre en diciembre

PlayStation Plus se prepara para otro movimiento fuerte en su catálogo de diciembre de 2025. Sony confirmó que nueve videojuegos abandonarán los niveles Extra y Premium (Deluxe), en una rotación que ya es marca registrada del servicio y que lo acerca cada vez más al modelo de Xbox Game Pass.

Esta vez, el recorte dolerá especialmente a quienes disfrutan de los grandes AAA y de las experiencias en realidad virtual : entre los títulos que se van están Battlefield 2042, Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition, Forspoken y Sonic Frontiers, además de varias propuestas VR para PSVR y PSVR2.

El sistema de membresía de PlayStation Plus está dividido en tres escalones: Essential, Extra y Premium. Los dos últimos son los que ofrecen un catálogo rotativo de juegos “sin costo adicional”, que se amplía todos los meses pero también pierde títulos de manera constante. Diciembre no será la excepción: Sony actualizó la sección “Última oportunidad de jugar” y adelantó que nueve juegos tienen los días contados dentro del servicio.

La salida más resonante es la de Battlefield 2042 (PS4, PS5) , el shooter de DICE y Electronic Arts que tuvo un lanzamiento accidentado en 2021 , con críticas por bugs, decisiones de diseño y falta de contenido. Sin embargo, el título logró recuperar algo de terreno en los últimos meses gracias al impulso del próximo BF6, que revitalizó el interés de la comunidad. Su salida de PS Plus significa que muchos jugadores que lo probaron o redescubrieron vía suscripción tendrán que apurarse si quieren exprimirlo antes de que abandone la biblioteca.

Otro golpe emocional es la partida de Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition (PS4, PS5), la versión remasterizada del clásico de mundo abierto de Rockstar. Más allá de las polémicas por el estado técnico de la colección en su debut, GTA III sigue siendo un símbolo de la revolución del sandbox moderno , y su presencia en el servicio era una puerta de entrada cómoda para la nostalgia. A esto se suma la salida de Forspoken (PS5), la ambiciosa aventura de Square Enix que apuntaba a ser un peso pesado de 2023 y terminó convertida en uno de los estrenos más criticados del año.

La lista se completa con Sonic Frontiers (PS4, PS5), que marcó el salto del erizo azul al formato de mundos abiertos y se había ganado un lugar entre los fans; Surviving Mars (PS4), el simulador de colonización espacial; Firefighting Simulator: The Squad (PS4, PS5), centrado en tareas de bomberos; y tres propuestas para realidad virtual: Star Trek: Bridge Crew (PS4/PSVR), Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PSVR2) y Arcade Paradise VR (PSVR2). Para los usuarios de PSVR2, la pérdida es especialmente sensible, ya que la oferta de grandes producciones VR en consola no abunda y cada baja se siente.

Qué significa para los suscriptores de PS Plus Extra y Premium

Aunque Sony no detalló el día exacto en que estos títulos dejarán de estar disponibles, la expectativa es que abandonen el catálogo a mediados de diciembre. Hasta ese momento seguirán jugando un rol clave en la ecuación “precio–valor” de los niveles Extra y Premium, sobre todo para quienes aprovechan el servicio para probar juegos que quizá no comprarían a precio completo.

Para los usuarios, el mensaje es claro: si tienen alguno de estos títulos pendientes, conviene priorizarlos en la lista de partidas antes de que se vayan. Una vez que abandonen el catálogo, solo podrán seguir jugándolos quienes los hayan adquirido por separado en la tienda digital, aunque el progreso y los trofeos logrados hasta ahora se conservarán en sus cuentas. Es la cara menos amable de los servicios de suscripción: el acceso es amplio, pero nunca está garantizado a largo plazo.

Este tipo de rotación también revela la estrategia de Sony para su ecosistema: usar juegos de renombre como Battlefield 2042, GTA III – The Definitive Edition o Sonic Frontiers como “ganchos” temporales que incentiven altas, reactivaciones o upgrades de plan, pero sin comprometer su presencia indefinida en el catálogo. Para el usuario informado, esto implica seguir de cerca las listas de “Última oportunidad de jugar” y organizar mejor su backlog digital.

Las buenas noticias: el regreso de GTA V y nuevas incorporaciones

No todo son malas noticias. En paralelo a la salida de estos nueve juegos, PlayStation Plus suma otros nueve títulos para mantener el atractivo del servicio. Entre ellos destaca el regreso de Grand Theft Auto V a los niveles Extra y Deluxe, uno de los juegos más exitosos y jugados de la historia, que sigue vigente tanto por su campaña como por la enorme comunidad de GTA Online. Su retorno refuerza la idea de que Sony quiere mantener en su catálogo nombres capaces de traccionar por sí solos suscripciones.

Además, se suman propuestas como Tomb Raider: Anniversary, que apela a la nostalgia con una versión renovada de una de las heroínas más icónicas de los videojuegos, y Pacific Drive, una experiencia más reciente que combina supervivencia, manejo y exploración en clave de road trip postapocalíptico. Junto a otros títulos menores, conforman un paquete de incorporación que busca equilibrar el golpe que supone la pérdida de varios AAA y experiencias VR.

En definitiva, diciembre de 2025 será un recordatorio de lo mejor y lo peor de los servicios de suscripción: por un lado, la posibilidad de acceder a grandes juegos sin comprarlos; por otro, la certeza de que tarde o temprano pueden desaparecer del catálogo. Para los jugadores de PS4 y PS5, el desafío será el de siempre: administrar el tiempo de juego para despedir como corresponde a Battlefield 2042, GTA III – The Definitive Edition, Sonic Frontiers y compañía, mientras se preparan para darle la bienvenida —una vez más— a GTA V y al nuevo lote de incorporaciones que Sony pone sobre la mesa.