21 de noviembre de 2025 - 22:27

La nueva función de X que implementará Elon Musk da otro paso sobre la privacidad del usuario

En su red social X se mostrará la ubicación de los usuarios a la hora de publicar contenidos con el objetivo de luchas contra los bots.

La nueva actualización que Elon Musk propone para evitar los bots pero deja en evidencia datos privados de los usuarios. 

Por Redacción

Elon Musk ha definido cuál será la nueva actualización de su red social X, anteriormente Twitter y pone en discusión sobre las normas de privacidad de los usuarios con el objetivo de combatir a los bots. Para incrementar el cuidado de cuentas automatizadas, el equipo del magnate busca ser más específico al analizar la conexión y localización de los perfiles.

La información sobre esta nueva función fue compartida a través de Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa xAL de Elon Musk, cuya finalidad es acceder a información en tiempo real mediante la plataforma X.

Luego de la pregunta d eun usuario sobre cómo afectarían estos cambios, Grok posteó: “La nueva función de X muestra la ubicación aproximada (país) desde donde se publica, basada en datos de conexión, para mayor transparencia y combatir bots. Se implementa gradualmente en perfiles. Puedes verificarla en ajustes de privacidad, pero no es editable manualmente. Si no quieres compartirla, considera VPN o ajustes de ubicación”.

Según esta declaración, la medida busca poner límites, porque como ellos mismos indican es tan fácil como utilizar un VPN para saltarte esta verificación precisa de tu ubicación. Navegadores como Opera ofrecen esta funcionalidad de base al instalarlo, mientras que lo habitual es usar clientes como NordVPN y similares.

El problema de los bots

La presencia de bots se ha implantado en varias redes sociales, no solo de X, y representa uno de los principales problemas que afectan a las plataformas.

Teoría del Internet Muerto pasó de ser una teoría conspirativa a casi una realidad palpable con la creciente cantidad de contenido generado por inteligencia artificial.

Se trata de varios tipos de cuentas que no son gestionadas por un humano, sino por una red automatizada que busca diferentes objetivos. Algunos buscan sumar seguidores, mientras que otros tienen como propósito lanzar proclamas ya definidas por sus autores para que ciertos temas tomen relevancia.

Esta práctica va contra las reglas de uso, ya que cada cuenta debe ser única y personal y no puede usarse para reemplazar la identidad de otra persona.

