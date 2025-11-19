Cloudflare explicó el origen de la falla que causó pánico mundial en internet: ¿error interno o ciberataque?

Cloudflare confirmó que su caída global se debió a un error interno en su sistema y no a un ataque informático, tal como explicó su CEO Matthew Prince.

Cloudflare detalló la causa de la caída global del 18 de noviembre, que se extendió por ocho horas y afectó servicios como X, ChatGPT, Canva y League of Legends. Según su CEO, Matthew Prince, la interrupción no estuvo vinculada a un ciberataque ni a acciones maliciosas, tal como explicó en un comunicado publicado en el sitio oficial de la compañía.

La empresa detalló que la falla se originó por un cambio en los permisos de una base de datos que generó un archivo duplicado clave para su sistema antibots, lo que provocó un fallo en cadena en toda la red. La caída afectó a servicios como X, ChatGPT, Canva, League of Legends y diversas plataformas que dependen de su infraestructura de seguridad y rendimiento.

El comunicado de Cloudflare precisó que la interrupción se produjo tras un ajuste en el sistema de bases de datos ClickHouse. Dicho cambio provocó que un archivo destinado a alimentar el sistema de detección de bots duplicara su información y superara el límite permitido. Esto generó que el software encargado del tráfico entrara en un estado de error que se propagó automáticamente a todos los servidores globales. A las 11:20 UTC comenzaron los fallos, y tras frenar la propagación a las 14:30 UTC, la red volvió a operar normalmente a las 17:06 UTC.

Consecuencias en la red mundial Durante la caída, los servicios principales de CDN, seguridad, Turnstile, Workers KV y el panel de control sufrieron errores masivos. Muchos usuarios no pudieron iniciar sesión, y la carga de contenidos se volvió más lenta debido al trabajo extra que debieron realizar los sistemas de monitoreo. Parte de la reparación implicó bloquear la generación del archivo dañado y reemplazarlo manualmente por una versión estable.

Prince señaló que esta fue la interrupción más grave desde 2019, ya que impactó directamente en el tráfico esencial de la red global. También pidió disculpas por el incidente y anunció que se implementarán controles más estrictos para prevenir futuras fallas, incluyendo mejores mecanismos para desactivar funciones que presenten problemas y evitar la saturación de recursos críticos.

X ex Twitter X, una de las redes que se vio afectada por la caída mundial de Cloudflare Gentileza El incidente dejó al descubierto la fuerte dependencia de la economía digital respecto de proveedores como Cloudflare. La interrupción afectó redes sociales, videojuegos y aplicaciones de IA, y además impidió que herramientas de monitoreo pudieran reportar con precisión el alcance del problema. Servicios como X, Letterboxd y ChatGPT quedaron inaccesibles por horas, y usuarios de League of Legends no pudieron continuar sus partidas por los cortes de conectividad. La magnitud del episodio evidenció el rol central de Cloudflare en el funcionamiento cotidiano de internet, ya que numerosas plataformas dependen de su infraestructura para asegurar disponibilidad, gestionar tráfico y protegerse de ataques automatizados.