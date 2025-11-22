22 de noviembre de 2025 - 11:45

Celulares resistentes al agua: cómo verificar tu smartphone y protegerlo de daños

Cada vez más usuarios llevan sus celulares a la playa, la piscina o ambientes húmedos, pero ¿sabés si tu dispositivo realmente soporta el contacto con el agua?

Celulares bajo el agua

Por Redacción

Hoy, muchos usuarios llevan sus celulares a lugares con agua, como playas o piscinas. Ante esta tendencia, los fabricantes de smartphones han reforzado la protección de sus equipos, buscando que resistan mejor la humedad y el contacto accidental con líquidos, garantizando mayor seguridad y durabilidad en distintos entornos.

La clave para determinar la protección frente a líquidos en los smartphones modernos es la certificación IP (Ingress Protection). Este sistema indica el nivel de defensa de un equipo contra polvo y agua mediante dos cifras: la primera se refiere a sólidos y la segunda a líquidos.

Por ejemplo, un celular con IP67 soporta inmersiones rápidas hasta un metro de profundidad durante 30 minutos, mientras que IP68 permite resistir hasta 1,5 metros. La clasificación específica de cada modelo se puede consultar en el manual o la web del fabricante.

Celular en el agua
Consejos prácticos

Aun con certificación, ninguna protección es absoluta. El agua salada, el cloro de piscinas o líquidos calientes pueden dañar componentes internos, corroer partes sensibles o dejar residuos. Por eso, es recomendable minimizar la exposición, usar fundas aptas para ambientes húmedos y seguir buenas prácticas. Evitá chorros de agua a presión, cerrá bien tapas y puertos antes de mojar el equipo, y secalo completamente antes de conectarlo a la corriente. Evitá cambios bruscos de temperatura y recordá que la garantía del fabricante no cubre daños por agua.

Si tu celular sin protección IP se moja, actuá de inmediato: apagalo, retirá SIM, microSD y fundas, y secá el exterior con un paño absorbente. No uses secadores ni calor directo; dejalo en un lugar ventilado. Bolsas con geles desecantes funcionan mejor que arroz. Esperá entre 24 y 48 horas antes de intentar encenderlo y, si no responde correctamente, acudí a un servicio técnico especializado.

Comprender la certificación IP y adoptar hábitos de cuidado diario ayuda a prolongar la vida útil del smartphone, incluso en ambientes con agua, garantizando un uso seguro y evitando contratiempos innecesarios.

