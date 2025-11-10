Celulares, IA y redes: qué pueden hacer los padres para guiar a sus hijos en el mundo digital

En el evento “Aprendizajes efectivos con IA en alfabetización y matemática”, organizado por la Universidad Austral, la especialista de UNICEF, Cora Steinberg, explicó qué podemos hacer los adultos para acompañar a niños y adolescentes en el uso crítico de la tecnología.

Qué pueden hacer los padres para guiar a sus hijos en el mundo digital.

Cada vez más familias se enfrentan a la misma inquietud: ¿cómo acompañar a los hijos en un mundo atravesado por pantallas, redes sociales e inteligencia artificial? Los celulares ya no son solo una herramienta de comunicación, sino un espacio de socialización, entretenimiento y aprendizaje. Y si bien abren enormes oportunidades, también plantean riesgos que padres y madres no siempre saben cómo manejar.

En este contexto, la especialista en Educación de UNICEF Argentina, Cora Steinberg, participó del encuentro “Aprendizajes efectivos con IA en alfabetización y matemática”, realizado el 21 de octubre de 2025 en la Universidad Austral, y compartió un mensaje que interpela tanto a escuelas como a familias: “No se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñar a usarla con criterio y responsabilidad”.

Steinberg explicó que los celulares y la inteligencia artificial ya son parte de la vida cotidiana de los niños y adolescentes, y que el desafío está en ayudarlos a desarrollar responsabilidad para el buen uso y la convivencia digital. “La escuela y el hogar deben ser espacios donde se hable de lo que pasa en el mundo digital, donde los chicos aprendan a interpretar la información y a usar la tecnología de manera ética”, señaló.

En este sentido, las pantallas y la IA no deben verse como enemigas, sino como herramientas que requieren acompañamiento adulto y educación en pensamiento crítico. Según la especialista, muchos sistemas educativos aún no han logrado adaptarse a esta nueva realidad, y eso genera un vacío que las familias muchas veces intentan llenar solas. Por eso, el hogar, junto con la escuela, debe transformarse en un espacio donde se dialoga sobre lo que pasa en el mundo digital, se analizan los contenidos y se aprende a convivir en entornos conectados.

Durante su exposición, compartió datos que muestran la magnitud del fenómeno: