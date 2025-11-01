1 de noviembre de 2025 - 08:45

Netflix dejará de funcionar en varios celulares desde noviembre: qué cambia y a quiénes afecta

Desde noviembre de 2025, Netflix dejará de andar en varios celulares. ¿Está el tuyo en la lista? Si no llega a iOS 18 o Android, podrías quedarte afuera.

La incompatibilidad alcanzará a equipos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

La incompatibilidad alcanzará a equipos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Netflix sigue entre las plataformas más elegidas del mundo, pero a partir de noviembre de 2025 dejará de funcionar en una serie de teléfonos por cambios técnicos y actualizaciones internas. La compañía explicó que cada nueva versión incorpora funciones que requieren sistemas operativos más recientes, lo que deja fuera a equipos antiguos —en especial, lanzados entre 2011 y 2014— que ya no pueden ejecutar la app de forma estable.

En un comunicado, la firma fue directa: “La evolución tecnológica implica dejar atrás equipos que no pueden soportar las últimas versiones del software ni garantizar la experiencia de visualización esperada”. El objetivo es optimizar estabilidad, seguridad y calidad en dispositivos compatibles con las versiones actuales de Android y iOS.

Netflix sigue entre las plataformas más elegidas del mundo, pero a partir de noviembre de 2025 dejará de funcionar en una serie de teléfonos.

Netflix sigue entre las plataformas más elegidas del mundo, pero a partir de noviembre de 2025 dejará de funcionar en una serie de teléfonos.

Los modelos que quedan sin soporte

La incompatibilidad alcanzará a equipos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS. Desde noviembre de 2025, la app dejará de estar disponible en estos modelos:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X (2013 y 2014)
  • LG G4; HTC One M8
  • Huawei P8; Nexus 5
  • iPhone 6, 6s, 7, 8 y 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone SE (1.ª generación)
  • iPad (quinta generación – 2017)
  • iPad Pro (primera generación – 2015) y cualquier dispositivo que no sea compatible con iOS 18.

En la práctica, esto significa que quienes mantengan hardware sin posibilidad de actualización verán un aviso de incompatibilidad en la tienda de aplicaciones o ya no podrán descargar ni actualizar Netflix.

La incompatibilidad alcanzará a equipos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

La incompatibilidad alcanzará a equipos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Qué pueden hacer los usuarios

Si tu teléfono está en la lista o no recibe el sistema operativo requerido, aún tendrás alternativas. Podrás seguir viendo Netflix en Smart TV, computadoras o tablets compatibles, así como desde navegadores web actualizados.

También es una opción usar dispositivos de streaming (Chromecast, Fire TV, Apple TV) vinculados a un televisor. La recomendación oficial es mantener el sistema siempre al día y verificar la compatibilidad en la tienda de cada plataforma antes de instalar o actualizar la app.

