10 de noviembre de 2025 - 10:19

La historia de la influencer "La Chochi": sus humildes orígenes que la llevaron a la fama y el insólito accidente en Mendoza

La influencer estaba de visita en la provincia. Su esposo informó que será operada de la columna y que las lesiones no le afectaron la médula.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con 389 mil seguidores en Instagram, La Chochi se ganó el cariño del público mostrando su vida en el campo, sus recetas caseras y su carisma natural, resumido en su popular muletilla: "Que shico".

Quién es "La Chochi"

Roxana tiene 34 años, es oriunda de San Luis y vive junto a su familia a la vera de la ruta 147, cerca de Pescadores. Se crió en La Botija, una zona rural, y suele aparecer en sus videos acompañada de Emiliano y sus cinco hijos.

Su historia en las redes comenzó de manera espontánea, cuando publicó un video comiéndose un quirquincho, lo que llamó la atención de los usuarios. La repercusión fue tan positiva que decidió seguir compartiendo contenidos sobre la vida en el campo y las tradiciones rurales.

El apodo “La Chochi” nació en su infancia: sus compañeros de la escuela la llamaban así porque fabricaba chupetines caseros con palitos de jarilla y azúcar tostada, que repartía entre sus amigos en una zona donde no había negocios y los vendedores ambulantes pasaban cada 15 días.

Con el tiempo, se mudó a la ciudad de San Luis en busca de una mejor educación a sus hijos y atender su salud, ya que padece diabetes.

En su perfil de Instagram se presenta diciendo: "Hola, soy La Chochi y junto a mi esposo Emiliano hacemos estos videos para ustedes. ¡Síganme los buenos! ¡Qué shicooo!".

Qué dijo su esposo sobre el accidente

Tras el accidente en Mendoza, Emiliano informó que La Chochi sufrió una fractura de columna, aunque aclaró que no tiene comprometida la médula espinal.

Está dentro de todo bien, no tuvo más complicaciones, pero sí tiene quebrada la columna y la tienen que operar. Gracias a Dios no le afectó la médula, solo los huesos”, explicó en un video publicado este domingo.

El hombre pidió oraciones por su recuperación y solicitó no difundir colectas falsas ya que por el momento no necesitan ayuda económica.

Por último, pidió “por favor” que no lo llamen, y se comprometió a comunicar novedades a través de las redes oficiales de La Chochi.

